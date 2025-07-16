Рада приняла законопроект о санкциях против "теневого флота" рф

Верховная Рада приняла в целом законопроект о применении санкций к морским и воздушным судам рф, транспортирующим российскую нефть ("теневой флот"), оружие и военных по всему миру, сообщили в депутатском корпусе 16 июля, пишет УНН.

Верховная Рада проголосовала в целом законопроект о применении санкций против судов теневого флота рф. "За" - 291 - сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Кроме теневого флота, по словам нардепа, санкции можно будет накладывать на суда и воздушные суда, которые транспортируют оружие и военных. Фиксировать будет СБУ. Далее эти данные будут вносить в Государственный реестр санкций.

Как объясняла одна из авторов законопроекта Юлия Сирко, россия создала крупнейший в мире "теневой флот" из сотен старых, незастрахованных судов, многие из которых официально принадлежат иностранным гражданам и компаниям, а реальный контроль - у кремля. "Как только владелец попадает под санкции - судно переоформляется на другое юридическое или физическое лицо. Поэтому такие санкции неэффективны", - отмечала она.

"Мы предлагаем другое решение: применять санкции к конкретному морскому судну или самолету с уникальным регистрационным номером. Так уже действует Великобритания - и это работает", - отмечала Сирко.

Дополнение

Парламент принял этот законопроект за основу в мае.