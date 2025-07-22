Британия ввела новые санкции против «теневого флота» РФ

$41.750.12
48.610.15
ukenru
Встреча Украины и рф в Турции планируется на среду - Зеленский
17:47 • 13562 просмотра
Встреча Украины и рф в Турции планируется на среду - Зеленский
17:25 • 33384 просмотра
СНБО ввел реальный мораторий на проверки бизнеса - Зеленский
21 июля, 15:58 • 33034 просмотра
Украина хочет обсудить с рф в Турции возвращение пленных, детей и встречу лидеров – Зеленский
Эксклюзив
21 июля, 15:11 • 81877 просмотра
"Небо ошибок не прощает". Почему Украина рискует потерять боевой потенциал вертолетов Ми-8?
Эксклюзив
21 июля, 14:45 • 47617 просмотра
Сколько фруктов и ягод можно употреблять ежедневно и есть ли противопоказания - объясняет нутрициолог
Эксклюзив
21 июля, 14:09 • 80926 просмотра
В Раде предлагают предоставить самолетостроительным предприятиям льготы в рамках Defence City для сохранения потенциала
21 июля, 12:26 • 43147 просмотра
Его курировал заместитель руководителя охраны Януковича: в самом элитном закрытом подразделении НАБУ обнаружили "крота" фсб
Эксклюзив
21 июля, 10:21 • 49746 просмотра
Баганец: НАБУ чаще всего допускает утечки информации о следственных действиях
Эксклюзив
21 июля, 10:00 • 56968 просмотра
Почти сотня граждан стали жертвами торговли людьми за первые шесть месяцев 2025 года - Минсоцполитики
21 июля, 09:37 • 52038 просмотра
Зеленский назначил новых послов в 16 странах и международных организациях: указы
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
84%
744мм
Популярные новости
Совершил 17 сбросов воды: в Киеве к ликвидации последствий российской атаки привлекали авиацию21 июля, 12:52 • 6876 просмотра
Зеленский определил пять приоритетов для украинской дипломатии: детали21 июля, 13:43 • 85630 просмотра
22 июля станет вторым самым коротким днем в истории из-за ускоренного вращения Земли21 июля, 14:16 • 17343 просмотра
Громкие заявления вместо действий: глава АРМА Дума игнорирует внутренние проверки на фоне уголовного дела21 июля, 15:24 • 66031 просмотра
Украинская модель Мария Ковальчук заявила, что в Дубае ее избили российские мажоры и сын донецкого бизнесмена16:15 • 13633 просмотра
публикации
Громкие заявления вместо действий: глава АРМА Дума игнорирует внутренние проверки на фоне уголовного дела21 июля, 15:24 • 66090 просмотра
"Небо ошибок не прощает". Почему Украина рискует потерять боевой потенциал вертолетов Ми-8?
Эксклюзив
21 июля, 15:11 • 81879 просмотра
В Раде предлагают предоставить самолетостроительным предприятиям льготы в рамках Defence City для сохранения потенциала
Эксклюзив
21 июля, 14:09 • 80927 просмотра
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 393163 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных18 июля, 14:37 • 313738 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Денис Шмыгаль
Дональд Трамп
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Турция
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 113346 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 208110 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 224813 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 221975 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 221981 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Леопард 2
Ракетная система С-300
Flakpanzer Gepard

Британия ввела новые санкции против «теневого флота» РФ

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Великобритания объявила о новых санкциях против России, направленных на ограничение доходов от транспортировки и продажи нефти. В санкционный список внесены 135 нефтяных танкеров «теневого флота» и две компании, связанные с ними.

Британия ввела новые санкции против «теневого флота» РФ

Великобритания объявила о новых санкциях против России, которые должны ограничить доходы РФ от транспортировки и продажи нефти. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение правительства Соединенного Королевства.

Детали

Отмечается, что Британия внесла в санкционный список 135 нефтяных танкеров, входящих в так называемый теневой флот, которым Россия тайно перевозит нефть. Британское правительство утверждает, что подсанкционные танкеры с начала 2024 года перевезли российской нефти на 24 миллиарда долларов.

Кроме того, британские санкции теперь распространяются на две компании, на которые зарегистрированы суда "теневого флота". Одна из них связана с российской нефтяной компанией "Лукойл".

Новые санкции нанесут еще один удар по "теневому флоту" Путина и лишат Россию важных доходов от нефти, которые она использует для финансирования войны

- рассказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

В британском правительстве также подчеркнули, что санкции Запада обвалили на одну треть доходы России от продажи нефти и газа с 2022 года.

"Это заявление еще раз демонстрирует жесткий подход Великобритании к тем, кто продолжает поддерживать нефтяную промышленность Путина, способствовать его работе теневого флота и помогать и подстрекать его незаконную войну в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил об активизации санкционного давления на Россию. Речь идет также о синхронизации уже действующих санкционных режимов. Параллельно дипломатический корпус работает над привлечением финансирования для оборонных нужд.

Рада приняла законопроект о санкциях против "теневого флота" рф16.07.25, 15:34 • 2965 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Дэвид Лэмми
Великобритания
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9