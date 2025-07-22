Британия ввела новые санкции против «теневого флота» РФ
Киев • УНН
Великобритания объявила о новых санкциях против России, направленных на ограничение доходов от транспортировки и продажи нефти. В санкционный список внесены 135 нефтяных танкеров «теневого флота» и две компании, связанные с ними.
Великобритания объявила о новых санкциях против России, которые должны ограничить доходы РФ от транспортировки и продажи нефти. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение правительства Соединенного Королевства.
Детали
Отмечается, что Британия внесла в санкционный список 135 нефтяных танкеров, входящих в так называемый теневой флот, которым Россия тайно перевозит нефть. Британское правительство утверждает, что подсанкционные танкеры с начала 2024 года перевезли российской нефти на 24 миллиарда долларов.
Кроме того, британские санкции теперь распространяются на две компании, на которые зарегистрированы суда "теневого флота". Одна из них связана с российской нефтяной компанией "Лукойл".
Новые санкции нанесут еще один удар по "теневому флоту" Путина и лишат Россию важных доходов от нефти, которые она использует для финансирования войны
В британском правительстве также подчеркнули, что санкции Запада обвалили на одну треть доходы России от продажи нефти и газа с 2022 года.
"Это заявление еще раз демонстрирует жесткий подход Великобритании к тем, кто продолжает поддерживать нефтяную промышленность Путина, способствовать его работе теневого флота и помогать и подстрекать его незаконную войну в Украине", - говорится в сообщении.
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил об активизации санкционного давления на Россию. Речь идет также о синхронизации уже действующих санкционных режимов. Параллельно дипломатический корпус работает над привлечением финансирования для оборонных нужд.
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