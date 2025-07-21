Багами офіційно позбавляють російський "танкерний флот" прапора - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Багами офіційно заборонили "тіньовому флоту" рф використовувати свій прапор. Про це він написав у Telegram, пише УНН.

Багами офіційно позбавляють російський "танкерний флот" прапора. Це удар не тільки по схемах обходу санкцій, але й по всій російській економіці, яка тримається на тіньових потоках нафти й газу - йдеться у повідомленні.

Єрмак зазначив, що рф намагалася заховати свою присутність у світових водах під чужими прапорами, фіктивними власниками. Але навіть ці лазівки перекривають.

Масштабний тиск на логістику кремля триває - і він лише посилюватиметься. Ми разом із партнерами робимо все, щоб російські танкери, що фінансують війну, опинилися в ізоляції. Це ще один фронт нашої спільної боротьби - додав Єрмак.

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