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Багами офіційно позбавляють російський "танкерний флот" прапора - Єрмак

Київ • УНН

 • 908 перегляди

Багами офіційно заборонили російському «тіньовому флоту» використовувати свій прапор, про що повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Це рішення є ударом по схемах обходу санкцій та російській економіці, що залежить від тіньових потоків нафти й газу.

Багами офіційно позбавляють російський "танкерний флот" прапора - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Багами офіційно заборонили "тіньовому флоту" рф використовувати свій прапор. Про це він написав у Telegram, пише УНН.

Багами офіційно позбавляють російський "танкерний флот" прапора. Це удар не тільки по схемах обходу санкцій, але й по всій російській економіці, яка тримається на тіньових потоках нафти й газу

- йдеться у повідомленні.

Єрмак зазначив, що рф намагалася заховати свою присутність у світових водах під чужими прапорами, фіктивними власниками. Але навіть ці лазівки перекривають.

Масштабний тиск на логістику кремля триває - і він лише посилюватиметься. Ми разом із партнерами робимо все, щоб російські танкери, що фінансують війну, опинилися в ізоляції. Це ще один фронт нашої спільної боротьби

- додав Єрмак.

ГУР ідентифікувало ще 20 суден російського та 600 танкерів іранського “тіньового флоту”11.07.25, 17:39 • 5795 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
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Андрій Єрмак
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