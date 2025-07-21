Багамы официально лишают российский "танкерный флот" флага - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Багамы официально запретили "теневому флоту" рф использовать свой флаг. Об этом он написал в Telegram, пишет УНН.

Багамы официально лишают российский "танкерный флот" флага. Это удар не только по схемам обхода санкций, но и по всей российской экономике, которая держится на теневых потоках нефти и газа - говорится в сообщении.

Ермак отметил, что рф пыталась скрыть свое присутствие в мировых водах под чужими флагами, фиктивными владельцами. Но даже эти лазейки перекрывают.

Масштабное давление на логистику кремля продолжается - и оно будет только усиливаться. Мы вместе с партнерами делаем все, чтобы российские танкеры, финансирующие войну, оказались в изоляции. Это еще один фронт нашей общей борьбы - добавил Ермак.

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