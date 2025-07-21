Багамы официально лишают российский "танкерный флот" флага - Ермак
Киев • УНН
Багамы официально запретили российскому "теневому флоту" использовать свой флаг, о чем сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Это решение является ударом по схемам обхода санкций и российской экономике, зависящей от теневых потоков нефти и газа.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Багамы официально запретили "теневому флоту" рф использовать свой флаг. Об этом он написал в Telegram, пишет УНН.
Багамы официально лишают российский "танкерный флот" флага. Это удар не только по схемам обхода санкций, но и по всей российской экономике, которая держится на теневых потоках нефти и газа
Ермак отметил, что рф пыталась скрыть свое присутствие в мировых водах под чужими флагами, фиктивными владельцами. Но даже эти лазейки перекрывают.
Масштабное давление на логистику кремля продолжается - и оно будет только усиливаться. Мы вместе с партнерами делаем все, чтобы российские танкеры, финансирующие войну, оказались в изоляции. Это еще один фронт нашей общей борьбы
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