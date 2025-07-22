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Міністр фінансів США закликав союзників запровадити вторинні санкції проти росії

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сенат готовий ухвалити законопроєкт про санкції, які передбачають вторинні мита до 100% для країн, що купують російську нафту. Він також закликав європейських союзників наслідувати приклад США та запровадити вторинні санкції проти росії.

Міністр фінансів США закликав союзників запровадити вторинні санкції проти росії

Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент заявив, що Сенат готовий ухвалити законопроєкт про санкції щодо країн, які купують російську нафту. Він також додав, що США закликають європейських союзників запровадити вторинні санкції проти росії, пише УНН з посиланням на CNBS News.

Деталі

Я думаю, що було б 80 або 90 сенаторів, які хотіли б ухвалити законопроект про санкції, і президент Трамп одноосібно змінив парадигму тут, тому що в цьому законопроекті є термін, чи то 10, 30, 50 днів, але будь-яка країна, яка купує російську нафту, що знаходиться під санкціями, буде підлягати вторинним митам до 100%

- заявив Бессент.

Міністр фінансів додав, що сьогодні Сенат погоджується з президентом Трампом щодо ефективності мит. Він також закликав європейських партнерів запровадити вторинні санкції проти росії.

Отже, тепер Сенат Сполучених Штатів погоджується з президентом Трампом, що мита є засобом досягнення політичних цілей. І це революційно. Президент Трамп змінив розмову тут. І я закликаю наших європейських союзників, які говорили про велику гру, наслідувати нас, якщо ми запровадимо ці вторинні мита

- зазначив він.

Доповнення

Велика Британія оголосила про нові санкції проти росії, спрямовані на обмеження доходів від транспортування та продажу нафти. До санкційного списку внесено 135 нафтових танкерів "тіньового флоту" та дві компанії, пов'язані з ними.

Також Багами офіційно заборонили російському "тіньовому флоту" використовувати свій прапор. Це рішення є ударом по схемах обходу санкцій та російській економіці, що залежить від тіньових потоків нафти й газу.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Скотт Бессент
Багамські Острови
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
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