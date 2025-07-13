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США нададуть рекордну кількість зброї Україні та ухвалять найжорсткіші санкції проти рф - сенатор Грем
18:39 • 1556 перегляди
США нададуть рекордну кількість зброї Україні та ухвалять найжорсткіші санкції проти рф - сенатор Грем
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США нададуть рекордну кількість зброї Україні та ухвалять найжорсткіші санкції проти рф - сенатор Грем

Київ • УНН

 • 1526 перегляди

Сполучені Штати Америки найближчими днями нададуть Україні рекордне постачання зброї. Конгрес США також готується ухвалити найжорсткіший пакет санкцій в історії країни, спрямований проти тих, хто підтримує росію.

США нададуть рекордну кількість зброї Україні та ухвалять найжорсткіші санкції проти рф - сенатор Грем

В найближчі дні Сполучені Штати Америки нададуть Україні рекордне постачання зброї. Про це в інтерв'ю CBS News заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, після кількох місяців намагань президента США Дональда Трампа схилити російського диктатора володимира путіна до переговорів, "настає переломний момент у питанні вторгнення росії в Україну".

Я очікую, що найближчими днями Європа отримає більше підтримки щодо зусиль, спрямованих на допомогу Україні. Путін тут помилився. ... Один з найбільших прорахунків путіна – це грати з Трампом. ... Він зробив величезну помилку. НАТО більше і сильніше, і ми прагнемо переконатися, що він не захопить Україну силою

- сказав сенатор.

Також, за його словами, Конгрес США нині перебуває на межі прийняття найжорсткішого пакета санкцій в історії країни.

Це дасть президенту Трампу інструменти, яких у нього немає сьогодні, буквально кувалду. А головними винними тут є Китай, Індія та Бразилія. Індія купує нафту в росії дешево та перепродає її. Це гидко. Я розмовляв з президентом Трампом. Минулого тижня він сказав: "Час діяти". Він намагався заманити Путіна за стіл переговорів. Але моя мета - покласти край цій війні, і єдиний спосіб покласти край цій війні - це змусити людей, які підтримують путіна, вибирати між американською економікою та допомогою путіну

- підкреслив сенатор.

Він закликав очікувати завтрашнього звернення Трампа. Грем зазначив, що не хоче забігати наперед, але сказав, що США почнуть продавати європейським союзникам "величезну кількість зброї, яка може принести користь Україні".

Нагадаємо

За інформацією CBS News, президент США Дональд Трамп розглядає можливість схвалення багатомільярдного фінансування для України вперше з моменту свого вступу на посаду. Воно може бути спрямоване на те, щоб надіслати сигнал росії, яка останніми днями масовано атакує Україну за допомогою безпілотників та ракет.

Трамп вперше використає свої повноваження для відправки зброї Україні - Reuters10.07.25, 23:49 • 4519 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Конгрес США
НАТО
Ліндсі Грем
Бразилія
Дональд Трамп
Індія
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
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