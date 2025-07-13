США нададуть рекордну кількість зброї Україні та ухвалять найжорсткіші санкції проти рф - сенатор Грем

В найближчі дні Сполучені Штати Америки нададуть Україні рекордне постачання зброї. Про це в інтерв'ю CBS News заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, повідомляє УНН.

За його словами, після кількох місяців намагань президента США Дональда Трампа схилити російського диктатора володимира путіна до переговорів, "настає переломний момент у питанні вторгнення росії в Україну".

Я очікую, що найближчими днями Європа отримає більше підтримки щодо зусиль, спрямованих на допомогу Україні. Путін тут помилився. ... Один з найбільших прорахунків путіна – це грати з Трампом. ... Він зробив величезну помилку. НАТО більше і сильніше, і ми прагнемо переконатися, що він не захопить Україну силою

Також, за його словами, Конгрес США нині перебуває на межі прийняття найжорсткішого пакета санкцій в історії країни.

Це дасть президенту Трампу інструменти, яких у нього немає сьогодні, буквально кувалду. А головними винними тут є Китай, Індія та Бразилія. Індія купує нафту в росії дешево та перепродає її. Це гидко. Я розмовляв з президентом Трампом. Минулого тижня він сказав: "Час діяти". Він намагався заманити Путіна за стіл переговорів. Але моя мета - покласти край цій війні, і єдиний спосіб покласти край цій війні - це змусити людей, які підтримують путіна, вибирати між американською економікою та допомогою путіну