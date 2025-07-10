Трамп вперше використає свої повноваження для відправки зброї Україні - Reuters

Президент США Дональд Трамп вперше після повернення на посаду відправить зброю до Києва на підставі президентських повноважень, які часто використовував його попередник Джо Байден. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два неназвані джерела, знайомі з цим рішенням, інформує УНН.

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Зазначається, що цей крок свідчить про "нову зацікавленість" Трампа до захисту України.

Більш ніж через три роки після вторгнення росії на територію сусідньої країни команда Трампа визначить озброєння з американських запасів для відправки до України на підставі президентських повноважень щодо скорочення військових ресурсів - цитує видання джерела.

За словами одного зі співбесідників ЗМІ, вартість наданих Україні Вашингтоном нових озброєнь може становити близько 300 мільйонів доларів.

"Президентські повноваження щодо скорочення військових ресурсів дозволяють президенту використовувати запаси зброї для допомоги союзникам у надзвичайних ситуаціях", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо

У четвер Президент України Володимир Зеленський заявив про відновлення постачання допомоги від США після "дуже позитивних і конструктивних розмов" з Дональдом Трампом. Наразі команди працюють над своєчасним надходженням допомоги в Україну.

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