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Трамп впервые использует свои полномочия для отправки оружия Украине - Reuters

Киев • УНН

 • 700 просмотра

Президент США Дональд Трамп впервые после возвращения на пост отправит оружие в Киев, используя президентские полномочия. Стоимость вооружений может составить около 300 миллионов долларов.

Трамп впервые использует свои полномочия для отправки оружия Украине - Reuters

Президент США Дональд Трамп впервые после возвращения на пост отправит оружие в Киев на основании президентских полномочий, которые часто использовал его предшественник Джо Байден. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два неназванных источника, знакомых с этим решением, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что этот шаг свидетельствует о "новой заинтересованности" Трампа в защите Украины.

Более чем через три года после вторжения России на территорию соседней страны команда Трампа определит вооружение из американских запасов для отправки в Украину на основании президентских полномочий по сокращению военных ресурсов

- цитирует издание источники.

По словам одного из собеседников СМИ, стоимость предоставленных Украине Вашингтоном новых вооружений может составить около 300 миллионов долларов.

"Президентские полномочия по сокращению военных ресурсов позволяют президенту использовать запасы оружия для помощи союзникам в чрезвычайных ситуациях", - говорится в материале.

Напомним

В четверг Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возобновлении поставок помощи от США после "очень позитивных и конструктивных разговоров" с Дональдом Трампом. Сейчас команды работают над своевременным поступлением помощи в Украину.

Трамп не раскрыл, кто приказал прекратить поставки оружия Украине09.07.25, 21:39 • 1801 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
Reuters
Дональд Трамп
Джо Байден
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
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