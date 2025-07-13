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США предоставят рекордное количество оружия Украине и примут самые жесткие санкции против РФ - сенатор Грэм

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни предоставят Украине рекордные поставки оружия. Конгресс США также готовится принять самый жесткий пакет санкций в истории страны, направленный против тех, кто поддерживает Россию.

США предоставят рекордное количество оружия Украине и примут самые жесткие санкции против РФ - сенатор Грэм

В ближайшие дни Соединенные Штаты Америки предоставят Украине рекордные поставки оружия. Об этом в интервью CBS News заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщает УНН.

Детали

По его словам, после нескольких месяцев попыток президента США Дональда Трампа склонить российского диктатора Владимира Путина к переговорам, "наступает переломный момент в вопросе вторжения России в Украину".

Я ожидаю, что в ближайшие дни Европа получит больше поддержки в отношении усилий, направленных на помощь Украине. Путин здесь ошибся. ... Один из самых больших просчетов Путина – это играть с Трампом. ... Он совершил огромную ошибку. НАТО больше и сильнее, и мы стремимся убедиться, что он не захватит Украину силой

- сказал сенатор.

Также, по его словам, Конгресс США сейчас находится на грани принятия самого жесткого пакета санкций в истории страны.

Это даст президенту Трампу инструменты, которых у него нет сегодня, буквально кувалду. А главными виновными здесь являются Китай, Индия и Бразилия. Индия покупает нефть у России дешево и перепродает ее. Это отвратительно. Я разговаривал с президентом Трампом. На прошлой неделе он сказал: "Время действовать". Он пытался заманить Путина за стол переговоров. Но моя цель - положить конец этой войне, и единственный способ положить конец этой войне - это заставить людей, которые поддерживают Путина, выбирать между американской экономикой и помощью Путину

- подчеркнул сенатор.

Он призвал ожидать завтрашнего обращения Трампа. Грэм отметил, что не хочет забегать вперед, но сказал, что США начнут продавать европейским союзникам "огромное количество оружия, которое может принести пользу Украине".

Напомним

По информации CBS News, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность одобрения многомиллиардного финансирования для Украины впервые с момента своего вступления в должность. Оно может быть направлено на то, чтобы послать сигнал России, которая в последние дни массированно атакует Украину с помощью беспилотников и ракет.

Трамп впервые использует свои полномочия для отправки оружия Украине - Reuters10.07.25, 23:49 • 4517 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Конгресс Соединенных Штатов Америки
НАТО
Линдси Грэм
Бразилия
Дональд Трамп
Индия
Китай
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
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