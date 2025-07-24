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Индийская компания поставила россии военную взрывчатку на $1,4 млн, несмотря на угрозы санкций США - Reuters

Киев • УНН

 • 344 просмотра

Индийская компания Ideal Detonators Private Limited в декабре поставила в россию взрывчатое вещество военного назначения октоген на сумму 1,4 миллиона долларов. Это произошло, несмотря на предупреждения США о возможных санкциях против организаций, поддерживающих военные усилия россии.

Индийская компания поставила россии военную взрывчатку на $1,4 млн, несмотря на угрозы санкций США - Reuters

В декабре индийская компания Ideal Detonators Private Limited поставила в россию взрывчатое вещество военного назначения на сумму 1,4 миллиона долларов, несмотря на угрозы США ввести санкции против любой организации, поддерживающей военные усилия россии в ее агрессивной войне против Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Одной из российских компаний, указанных в качестве получателей этого вещества, известного как октоген, является производитель взрывчатых веществ "промсинтез", который, по словам чиновника Службы безопасности Украины, имеет связи с армией страны-агрессора.

Чиновник сообщил, что в апреле Украина совершила атаку беспилотника на завод, принадлежащий "промсинтезу". По данным Центра оборонной технической информации Пентагона и связанных с ним программ оборонных исследований, октоген широко используется в боеголовках ракет и торпед, ракетных двигателях, взрывных снарядах и пластиковых взрывчатых веществах для передовых военных систем.

Правительство США определило октоген как "критически важный для военных усилий россии" и предостерегло финансовые учреждения от содействия любой продаже этого вещества москве. О продаже октогена российским фирмам ранее не сообщалось.

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российские производители оборонной продукции в течение последних нескольких лет круглосуточно работали, чтобы поддерживать войну президента владимира путина в Украине, которая усилилась после полномасштабного вторжения россии в соседнюю страну в 2022 году.

Индия, которая недавно наладила более тесные связи с Соединенными Штатами, пытаясь сбалансировать растущее влияние Китая, не отказалась от своих давних военных и экономических связей с москвой.

Торговля Индии с россией, особенно ее закупки российской нефти, остается стабильной, даже несмотря на то, что западные страны пытались парализовать военную экономику россии санкциями. Президент США Дональд Трамп ранее в июле угрожал ввести 100% пошлины на страны, если они будут продолжать покупать российскую нефть.

Министерство финансов США имеет полномочия вводить санкции против тех, кто продает октоген и подобные вещества россии, по словам трех юристов по вопросам санкций. Октоген известен как "высоковзрывчатое вещество", что означает, что он быстро детонирует и предназначен для максимального разрушения.

Reuters не имеет никаких признаков того, что поставки октогена нарушали политику правительства Индии. Один индийский чиновник, осведомленный о поставках, заявил, что это соединение имеет некоторое ограниченное гражданское применение, помимо более известного военного использования.

Министерство иностранных дел Индии заявило: "Индия осуществляет экспорт товаров двойного назначения, учитывая свои международные обязательства по нераспространению и опираясь на свою надежную правовую и регуляторную базу, которая включает целостную оценку соответствующих критериев такого экспорта".

Государственный департамент США не комментировал конкретные поставки, определенные Reuters, но заявил, что неоднократно сообщал Индии, что компании, занимающиеся военным бизнесом, находятся под угрозой санкций.

Индия является стратегическим партнером, с которым мы ведем полный и откровенный диалог, в частности относительно отношений Индии с россией

 - сказал представитель.

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Мы неоднократно четко давали понять всем нашим партнерам, включая Индию, что любая иностранная компания или финансовое учреждение, ведущее бизнес с военно-промышленной базой России, находится под угрозой санкций США.

Министерство обороны россии не ответило на запрос о комментарии.

Хотя Индия обычно не входит в число основных юрисдикций, используемых для обхода санкций, мы осознаем, что единичные случаи могут случаться

– сказал Reuters советник президента Украины Владислав Власюк.

Мы можем подтвердить, что российская компания "промсинтез" появлялась на нашем радаре в прошлом, в частности в связи с сотрудничеством с индийскими коллегами

– добавил Власюк, главный чиновник президента Владимира Зеленского по вопросам санкций.

Дополнение

Судовладельцы и нефтяные трейдеры дистанцируются от индийской компании Nayara Energy Ltd. после включения ее в санкционный пакет ЕС. Танкер Talara развернулся и покинул порт Вадинар, не загрузив топливо, а Nayara начала требовать предоплату из-за опасений относительно платежей.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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