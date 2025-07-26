Сирський: росія платить близько тисячею втрат щодня за спробу "літнього наступу"
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія щоденно втрачає близько тисячі військових за спробу "літнього наступу". Він також доповів на Ставці про ситуацію на фронті та потребу у посиленні БпЛА.
росія за спробу "літнього наступу" платить максимальну ціну - близько тисячі вбитих і скалічених російських окупантів щодня. Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський у Facebook, передає УНН.
Деталі
Сирський наголосив, що українські воїни мужньо стримують натиск та знищують окупантів.
За спробу "літнього наступу" рф платить максимальну ціну – близько тисячі вбитих і скалічених російських солдатів щодня. Дякую українським захисникам за стійкість, відвагу та професіоналізм у найскладніших обставинах. Наші операції на території країни-агресора тривають
Зі слів Головкома, він детально доповів на Ставці Верховного Головнокомандувача про ситуацію на фронті. "Найгарячіші напрямки - Покровський, Новопавлівський, Північно-Слобожанський, Добропільський, Лиманський", - написав Сирський.
Головнокомандувач також повідомив, що на Ставці було обговорено питання посилення стійкості оборони та, зокрема, напрямок безпілотних систем, напрямок дронів-перехоплювачів.
"Армія потребує більше БпЛА, щоб зберігати життя наших військовослужбовців, життя наших цивільних у тилу", - додав Головнокомандувач.
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Доповнення
CNN повідомляло, що російські загарбники найближчим часом перейдуть до посиленого "літнього наступу". Для цього поблизу лінії фронту вже зосереджено 160 тисяч особового складу військ держави-агресора.