Літній наступ росіян розпочнеться за кілька днів або тижнів - CNN
Київ • УНН
російські війська готуються до посиленого літнього наступу, зосередивши 160 тисяч особового складу біля лінії фронту. Вони досягли невеликого прогресу, покращивши позиції для відсікання українських військ у Покровську, Костянтинівці та Куп'янську.
російські загарбники найближчим часом перейдуть до посиленого літнього наступу. Для цього поблизу лінії фронту вже зосереджено 160 тисяч особового складу військ держави-агресора, пише УНН з посиланням на CNN, яке цитує українських чиновників.
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"Вважається, що росія за кілька днів або тижнів перейде до посиленого літнього наступу, можливо, використовуючи 160 тисяч військовослужбовців, які, за словами українських чиновників, зосереджені поблизу їхніх ліній фронту", - говориться у статті CNN.
Видання пише, що росіянам вдалося досягти невеликого, але важливого успіху, збільшивши свої можливості щодо відсікання українських військ у трьох ключових напрямках.
"Але за останні два тижні росія також зробила невеликий, але життєво важливий прогрес, розмістивши свої сили в кращій позиції для відсікання українських військ у трьох ключових містах – Покровську, Костянтинівці та Куп'янську – на східній лінії фронту", - пише видання.
Доповнення
російський президент володимир путін має намір продовжувати війну в Україні доти, доки Захід не погодиться на його умови миру, ігноруючи погрози Дональда Трампа щодо жорсткіших санкцій.
Ексміністр оборони України Олексій Резніков вважає, що заява російського міноборони про наступ на Дніпропетровську область має політичне значення. Він стверджує, що це робиться для підвищення ставок на переговорах та створення ілюзії виконання "цілей СВО" для внутрішньої аудиторії, оскільки економічна ситуація в росії критична.