российские захватчики в ближайшее время перейдут к усиленному летнему наступлению. Для этого вблизи линии фронта уже сосредоточено 160 тысяч личного состава войск государства-агрессора, пишет УНН со ссылкой на CNN, которое цитирует украинских чиновников.

Детали

"Считается, что россия через несколько дней или недель перейдет к усиленному летнему наступлению, возможно, используя 160 тысяч военнослужащих, которые, по словам украинских чиновников, сосредоточены вблизи их линий фронта", - говорится в статье CNN.

Издание пишет, что россиянам удалось достичь небольшого, но важного успеха, увеличив свои возможности по отсечению украинских войск на трех ключевых направлениях.

"Но за последние две недели россия также добилась небольшого, но жизненно важного прогресса, разместив свои силы в лучшей позиции для отсечения украинских войск в трех ключевых городах – Покровске, Константиновке и Купянске – на восточной линии фронта", - пишет издание.

Дополнение

российский президент владимир путин намерен продолжать войну в Украине до тех пор, пока Запад не согласится на его условия мира, игнорируя угрозы Дональда Трампа относительно более жестких санкций.

Экс-министр обороны Украины Алексей Резников считает, что заявление российского минобороны о наступлении на Днепропетровскую область имеет политическое значение. Он утверждает, что это делается для повышения ставок на переговорах и создания иллюзии выполнения "целей СВО" для внутренней аудитории, поскольку экономическая ситуация в России критическая.