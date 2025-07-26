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Сырский: Россия платит около тысячи потерь ежедневно за попытку "летнего наступления"

Киев • УНН

 • 530 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия ежедневно теряет около тысячи военных за попытку "летнего наступления". Он также доложил на Ставке о ситуации на фронте и потребности в усилении БпЛА.

Сырский: Россия платит около тысячи потерь ежедневно за попытку "летнего наступления"

Россия за попытку «летнего наступления» платит максимальную цену — около тысячи убитых и искалеченных российских оккупантов ежедневно. Об этом сообщил Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский в Facebook, передает УНН.

Детали

Сырский подчеркнул, что украинские воины мужественно сдерживают натиск и уничтожают оккупантов.

За попытку «летнего наступления» РФ платит максимальную цену – около тысячи убитых и искалеченных российских солдат ежедневно. Спасибо украинским защитникам за стойкость, отвагу и профессионализм в самых сложных обстоятельствах. Наши операции на территории страны-агрессора продолжаются

- заявил Сырский.

По словам Главкома, он подробно доложил на Ставке Верховного Главнокомандующего о ситуации на фронте. «Самые горячие направления – Покровское, Новопавловское, Северо-Слобожанское, Добропольское, Лиманское», – написал Сырский.

Главнокомандующий также сообщил, что на Ставке были обсуждены вопросы усиления устойчивости обороны и, в частности, направление беспилотных систем, направление дронов-перехватчиков.

«Армия нуждается в большем количестве БПЛА, чтобы сохранять жизнь наших военнослужащих, жизнь наших гражданских в тылу», - добавил Главнокомандующий.

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Дополнение

CNN сообщало, что российские захватчики в ближайшее время перейдут к усиленному «летнему наступлению». Для этого вблизи линии фронта уже сосредоточено 160 тысяч личного состава войск государства-агрессора.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Александр Сырский
Украина
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