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У россиян иссякают запасы бронетехники советских времен - Financial Times

Киев • УНН

 • 1130 просмотра

россия исчерпала свои огромные запасы оружия советской эпохи, что привело к сокращению поставок с военных складов на передовую до уровня 2022 года. Страна все больше зависит от поставок из Китая, Северной Кореи и Ирана для поддержания своей оборонной промышленности и армии.

У россиян иссякают запасы бронетехники советских времен - Financial Times

россия исчерпала свои огромные запасы оружия советской эпохи во время полномасштабного вторжения в Украину. При этом поток товаров с военных складов на передовую теперь вернулся к уровню, который был до 2022 года, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Согласно анализу логистических данных, проведенному Институтом Киевской школы экономики (KSI), поставки, начинающиеся вблизи основных российских хранилищ, должны сократиться с пика в 242 000 тонн в 2022 году до 119 000 тонн в 2025 году.

Аналитик KSE Павел Шкуренко сказал, что падение свидетельствует об исчерпании запасов: "россия сейчас отправляет меньше материалов на восстановление и ремонт, чем, как нам известно, могут обрабатывать ремонтные станции. Первым было бы перевезено оборудование лучшего качества и легко восстанавливаемого качества".

С 2022 года россия стремится переоборудовать законсервированное оборудование, чтобы его можно было отправить на передовую. Большое количество танков Т-72 и Т-80, которые впервые были применены в 1970-х годах, было развернуто в Украине. Даже некоторые танки Т-54, начавшие серийное производство в конце 1940-х годов, участвовали в боевых действиях.

Военный аналитик из Вены Франц Стефан Гади выразил осторожное мнение относительно толкования сокращения поставок бронетехники на передовую как признака того, что россияне "теряют боеспособность".

Тактика россии изменилась, и теперь она использует меньше такой техники. Кроме того, "российские вооруженные силы также тратят значительные средства на создание новых запасов".

Анализ логистических данных, проведенный KSE, также показывает, как россия становится все более зависимой от своих союзников в Азии, поскольку ее ресурсы истощены. Ее отечественная оборонная промышленность сейчас зависит от поставок из Китая, тогда как армия получает большую часть боеприпасов из Северной Кореи.

Измеренные по весу, около 52% поставок, обозначенных как "взрывчатые материалы", в российские арсеналы в 2024 году поступали из Находки, портового региона на Японском море, который используется Северной Кореей. Поставки из этого региона выросли с нуля до войны до 250 тысяч тонн к 2024 году.

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Аналитик KSE Лукас Райзингер сказал, что зависимость от Северной Кореи была "поразительным контрастом" с образом самодостаточности, который пытается проецировать россия.

Анализ KSE подтверждает слова начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова, который в этом месяце заявил, что 40% российских боеприпасов поступают из Северной Кореи.

Оценка южнокорейской разведки также показала, что Северная Корея отправила в россию 28 тысяч контейнеров. Пхеньян также известен тем, что отправил в россию баллистические ракеты и гаубицы, а также войска.

Я подозреваю, что они полагаются на северокорейские боеприпасы, чтобы поддерживать стабильный темп обстрела на передовой в Украине, а также позволяя накапливать высококачественные российские боеприпасы, чтобы подготовиться к любому будущему конфликту с участием НАТО

- сказал Гейди.

Анализ KSE также выявил около 13 тысяч тонн взрывчатых материалов, которые, исходя из того, где они попали в логистическую цепь вблизи Каспийского моря, вероятно, поступили из Ирана.

Анализ KSE также показывает, что, хотя Пекин воздерживается от оказания военной помощи москве, Китай сейчас является ключевым поставщиком российской оборонной промышленности.

Поставки из приграничных регионов на востоке россии к местам расположения основных военных и оборонных производственных объектов почти удвоились до более чем 3 миллионов тонн с 2021 года.

Даже если они утверждают, что не посылают летальную помощь, Китай поставляет россии оборудование и компоненты, необходимые для поддержания функционирования военной машины

- сказал Райзингер.

Дополнение

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что россия ежедневно теряет около тысячи военных за попытку "летнего наступления". Он также доложил на Ставке о ситуации на фронте и необходимости усиления БПЛА.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ВойнаНовости Мира
T-72
Киевская школа экономики
Financial Times
НАТО
Японское море
Пхеньян
Северная Корея
Кирилл Буданов
Александр Сырский
Китай
Украина
Иран
Tesla
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