У КНДР випробували ракету класу "земля-корабель"
Київ • УНН
Північна Корея випробувала нову ракету класу "земля-корабель", яка пролетіла над Японським морем понад 1400 секунд і влучила в цільовий катер під наглядом Кім Чен Ина.
Влада Північної Кореї провела 14 лютого випробування ракети класу "земля-корабель" нового типу Падасурі-6 для північнокорейських ВМС. Про це повідомило Центральне телеграфне агентство КНДР, передає УНН.
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Випробуванням керував особисто голова Державного управління Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин. Ракети пролетіли над Японським морем понад 1400 секунд і вразили човен-мішень.
Кім Чен Ин розпорядився посилити військову готовність, особливо в прикордонних водах країни.
ЄС пропонує запровадити санкції проти КНДР через постачання ракет до росії - Bloomberg14.02.24, 14:08 • 27127 переглядiв