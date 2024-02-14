ЄС пропонує запровадити санкції проти КНДР через постачання ракет до росії - Bloomberg

Європейський Союз запропонував запровадити санкції проти Північної Кореї за надання росії ракет, які вона використовує проти України. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

ЄС пропонує внести до санкційного списку міністра оборони Північної Кореї та Головне ракетне бюро – урядовий орган, який здійснює нагляд за програмою балістичних ракет.

Водночас зазначається, що вплив ймовірних заходів проти Північної Кореї, які включають заборону на в'їзд і заморожування активів, швидше за все, буде здебільшого символічним.

Запропоновані санкції, які потребують підтримки всіх держав-членів включають включення до списку десятків фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у виробництві та постачанні зброї, а також компонентів та машин, необхідних для її створення. Заходи також спрямовані проти кількох російських чиновників.

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У виданні додають, що крім ракет Північна Корея також надала росії сотні тисяч артилерійських боєприпасів.

Завдяки цій підтримці, а також здатності москви отримувати деталі через треті країни, росія змогла наростити виробництво боєприпасів, що значно перевищує обсяги, які Україна отримує від своїх союзників.

Доповнення

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше закликав дочекатися остаточної експертизи щодо використання росією ракет виробництва КНДР. Зазначив, що такий тип ракет в Україні рф раніше не використовувала.

Відповідна експертиза нам також призначена, об’єкти будуть передані з дня на день, і вже після їх вивчення скажемо однозначно. Звісно, попередньо ми переглядали та аналізували всі фото й відеоматеріали, які є в загальному доступі. Розуміємо, що елементів, які там зафіксовані, тобто візуально специфічних деталей, кабелів, їх кольору, матеріалу та інших характеристик у жодній досі дослідженій російській ракеті не було. Водночас встановлених фактів використання ракет корейського виробництва, як і за фактом атак по столиці наразі немає. Тут будемо виконувати свою роботу й надамо інформацію додатково щойно це стане можливим