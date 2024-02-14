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ЄС пропонує запровадити санкції проти КНДР через постачання ракет до росії - Bloomberg

ЄС пропонує запровадити санкції проти КНДР через постачання ракет до росії - Bloomberg

Київ • УНН

 • 27127 перегляди

ЄС пропонує накласти санкції на Північну Корею за постачання Росії ракет, використаних проти України.

Європейський Союз запропонував запровадити санкції проти Північної Кореї за надання росії ракет, які вона використовує проти України. Про це пише  Bloomberg, передає УНН.

Деталі 

ЄС пропонує внести до санкційного списку міністра оборони Північної Кореї та Головне ракетне бюро – урядовий орган, який здійснює нагляд за програмою балістичних ракет.

Водночас зазначається, що вплив ймовірних заходів проти Північної Кореї, які включають заборону на в'їзд і заморожування активів, швидше за все, буде здебільшого символічним.

Запропоновані санкції, які потребують підтримки всіх держав-членів включають включення до списку десятків фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у виробництві та постачанні зброї, а також компонентів та машин, необхідних для її створення. Заходи також спрямовані проти кількох російських чиновників.

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У виданні додають, що крім ракет Північна Корея також надала росії сотні тисяч артилерійських боєприпасів.

Завдяки цій підтримці, а також здатності москви отримувати деталі через треті країни, росія змогла наростити виробництво боєприпасів, що значно перевищує обсяги, які Україна отримує від своїх союзників.

Доповнення

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше закликав дочекатися остаточної експертизи щодо використання росією ракет виробництва КНДР. Зазначив, що такий тип ракет в Україні рф раніше не використовувала.

Відповідна експертиза нам також призначена, об’єкти будуть передані з дня на день, і вже після їх вивчення скажемо однозначно. Звісно, попередньо ми переглядали та аналізували всі фото й відеоматеріали, які є в загальному доступі. Розуміємо, що елементів, які там зафіксовані, тобто візуально специфічних деталей, кабелів, їх кольору, матеріалу та інших характеристик у жодній досі дослідженій російській ракеті не було. Водночас встановлених фактів використання ракет корейського виробництва, як і за фактом атак по столиці наразі немає. Тут будемо виконувати свою роботу й надамо інформацію додатково щойно це стане можливим

 - зазначив Олександр Рувін.

Нагадаємо

ЄС вперше пропонує запровадити санкції проти компаній у материковому Китаї в межах свого останнього санкційного пакета. Таким чином Захід сподівається перекрити лазівки, які дозволяють росії отримувати військові технології через треті країни для своїх збройових заводів.

Розвідка Норвегії: росія поступово отримує перевагу у війні проти України завдяки підтримці Китаю та КНДР12.02.24, 19:14 • 32741 перегляд

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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