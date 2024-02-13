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Попри тисячі втрачених танків, росія має достатньо техніки для ще трьох років війни - Reuters

Попри тисячі втрачених танків, росія має достатньо техніки для ще трьох років війни - Reuters

Київ • УНН

 • 78576 перегляди

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, росія втратила близько трьох тисяч танків з початку повномасштабного вторгнення в Україну, але її запасів техніки досі достатньо для тривалої війни.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила ла вже близько трьох тисяч танків. Про це з посиланням на дані Міжнародного інституту стратегічних досліджень пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

Аналітики зазначають, що  попри такі масштабні втрати у росії вдосталь залишилось застарілої військової техніки, яка невдовзі може стати основним ресурсом військ рф.

Зокрема, в місяць росія здатна відновлювати близько 90 танків, які знімають зі зберігання.

Запаси росії, що зберігаються, означають, що москва потенційно може витримати ще близько трьох років великих втрат і поповнити танки зі складів, незалежно від її здатності виробляти нове обладнання

- йдеться у звіті.

Зазначається. що згідно з щорічним звітом Military Balance Ррсія має активні сили з 1750 основних бойових танків, починаючи від десятирічних Т-55 і закінчуючи сучасними Т-80 і Т-90. 

Окрім того, рф має ще близько 4 000 танків на зберіганні.

"Перевага артилерії НАТО очевидна": ексочільник генштабу рф заявив, що вторгнення в Україну демонструє провал російської програми озброєнь07.02.24, 20:17 • 30905 переглядiв

Доповнення

Аналітики визнали, що Україна теж зазнає значних втрат у техніці, але Київ має технологічну підтримку заходу, що дозволяє підтримувати запаси, одночасно підвищуючи якість озброєння.

Водночас для росії, яка втратила багато сучасної техніки, ця ситуація може стати перевіркою здатності величезною оборонної промисловості працювати в умовах санкційного тиску.

Нагадаємо

Згідно з даними генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 13 лютого втрати росії в особовому складі та техніці в Україні досягли 397 080 осіб, 6424 танків і тисячі інших бойових машин.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
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mizhnarodnyi-instytut-stratehichnykh-doslidzhenМіжнародний інститут стратегічних досліджень
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