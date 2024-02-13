Несмотря на тысячи потерянных танков, у россии достаточно техники для еще трех лет войны - Reuters

С начала полномасштабного вторжения в Украину россия потеряла уже около трех тысяч танков. Об этом со ссылкой на данные Международного института стратегических исследований пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Аналитики отмечают, что несмотря на такие масштабные потери в россии достаточно осталось устаревшей военной техники, которая вскоре может стать основным ресурсом войск рф.

В частности, в месяц россия способна восстанавливать около 90 танков, которые снимают с хранения.

Хранящиеся запасы россии означают, что москва потенциально может выдержать еще около трех лет больших потерь и пополнить танки из складов, независимо от ее способности производить новое оборудование - говорится в отчете.

Отмечается. что согласно ежегодному отчету Military Balance Россия имеет активные силы из 1750 основных боевых танков, начиная от десятилетних Т-55 и заканчивая современными Т-80 и Т-90.

Кроме того, рф имеет еще около 4 000 танков на хранении.

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Дополнение

Аналитики признали, что Украина тоже несет значительные потери в технике, но Киев имеет технологическую поддержку запада, что позволяет поддерживать запасы, одновременно повышая качество вооружения.

В то же время для россии, которая потеряла много современной техники, эта ситуация может стать проверкой способности огромной оборонной промышленности работать в условиях санкционного давления.

Напомним

Согласно данным генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 13 февраля потери россии в личном составе и технике в Украине достигли 397 080 человек, 6424 танков и тысячи других боевых машин.