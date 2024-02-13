Несмотря на тысячи потерянных танков, у россии достаточно техники для еще трех лет войны - Reuters

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  134913 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  164768 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  165404 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  271825 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  325825 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  269327 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  300097 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  324165 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  255819 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208912 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
t-90T-90
mezhdunarodnii-institut-strategicheskikh-issledovaniiМеждународный институт стратегических исследований
reutersReuters
natoNATO
ukrainaУкраина
Loading...
Новости по теме

Несмотря на тысячи потерянных танков, у россии достаточно техники для еще трех лет войны - Reuters

По данным Международного института стратегических исследований, россия потеряла около трех тысяч танков с начала полномасштабного вторжения в Украину, но ее запасов техники до сих пор достаточно для длительной войны.

Война •   •  26481 просмотра
Несмотря на тысячи потерянных танков, у россии достаточно техники для еще трех лет войны - Reuters

"Сигнал непоколебимой двухпартийной поддержки": Кулеба отреагировал на одобрение Сенатом США пакета помощи Украине

Министр иностранных дел Украины выразил благодарность за одобрение Сенатом США более 60 миллиардов долларов помощи и заявил, что продолжение помощи поможет спасти жизни от российского террора и противодействия агрессии.

Политика •   •  24911 просмотра
"Сигнал непоколебимой двухпартийной поддержки": Кулеба отреагировал на одобрение Сенатом США пакета помощи Украине

Будут судить организаторов колл-центра, которые похитили около 1 млн грн со счетов украинцев, проживающих за рубежом

ГБР завершило расследование в отношении организаторов мошеннического колл-центра, которые похитили почти 1 млн грн со счетов украинцев, живущих и работающих в Польше, выдавая себя за представителей польского банка и обманом заставляя жертв устанавливать вредоносное программное обеспечение.

Криминал и ЧП •   •  21449 просмотра
Будут судить организаторов колл-центра, которые похитили около 1 млн грн со счетов украинцев, проживающих за рубежом

Украина подготовила видение результатов Саммита мира: Ермак обсудил подготовку с 82 руководителями украинских дипломатических миссий

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с руководителями 82 украинских дипломатических миссий подготовку к первому Саммиту мира, в том числе видение Украины относительно проекта итогового документа, сосредоточенного на уважении к международному праву и восстановлении территориальной целостности Украины в пределах границ 1991 года.

Война •   •  24470 просмотра
Украина подготовила видение результатов Саммита мира: Ермак обсудил подготовку с 82 руководителями украинских дипломатических миссий

Оккупанты ударили по Донецкой области из "Урагана": повреждены дома и линии электропередач

Российские оккупационные войска обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" поселок Цукурино, повредив здания и инфраструктуру.

Война •   •  24710 просмотра
Оккупанты ударили по Донецкой области из "Урагана": повреждены дома и линии электропередач

Польские фермеры расширили блокаду на границе на пункт пропуска "Краковец"

Польские фермеры в знак протеста на час заблокировали грузовики на пункте пропуска Корчова-Краковец, позволив пассажирскому транспорту продолжать движение беспрепятственно.

Общество •   •  22694 просмотра
Польские фермеры расширили блокаду на границе на пункт пропуска "Краковец"

Холостой выстрел: люди не поддержали инициативу, за которой стояли соратники Гройсмана

Люди не поддержали инициативу, за которой стояли соратники Гройсмана.

Политика •   •  78608 просмотра
Холостой выстрел: люди не поддержали инициативу, за которой стояли соратники Гройсмана

С начала года враг 40 раз атаковал электростанции ДТЭК - Сахарук

С начала года враг 40 раз атаковал электростанции ДТЭК, повредив критически важное оборудование на трех теплоэлектростанциях и снизив надежность электроснабжения в Днепровском регионе.

Война •   •  21927 просмотра
С начала года враг 40 раз атаковал электростанции ДТЭК - Сахарук

"Дальнейшая помощь США позволяет спасать жизни от российского террора": Зеленский отреагировал на одобрение Сенатом поддержки Украины

Сенат США утвердил более 60 миллиардов долларов помощи Украине, которая, по словам президента Зеленского, позволит спасать жизни людей от российского террора.

Война •   •  24000 просмотра
"Дальнейшая помощь США позволяет спасать жизни от российского террора": Зеленский отреагировал на одобрение Сенатом поддержки Украины

Клирик УПЦ (МП) получил 5 лет за решеткой за оправдание вторжения рф в Украину

Настоятеля одного из храмов Днепропетровской епархии УПЦ (Московского Патриархата), который поддержал вторжение россии в Украину и оправдывал его в своих проповедях, приговорили к 5 годам лишения свободы.

Война •   •  20076 просмотра
Клирик УПЦ (МП) получил 5 лет за решеткой за оправдание вторжения рф в Украину