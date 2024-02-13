Несмотря на тысячи потерянных танков, у россии достаточно техники для еще трех лет войны - Reuters
По данным Международного института стратегических исследований, россия потеряла около трех тысяч танков с начала полномасштабного вторжения в Украину, но ее запасов техники до сих пор достаточно для длительной войны.
"Сигнал непоколебимой двухпартийной поддержки": Кулеба отреагировал на одобрение Сенатом США пакета помощи Украине
Министр иностранных дел Украины выразил благодарность за одобрение Сенатом США более 60 миллиардов долларов помощи и заявил, что продолжение помощи поможет спасти жизни от российского террора и противодействия агрессии.
Будут судить организаторов колл-центра, которые похитили около 1 млн грн со счетов украинцев, проживающих за рубежом
ГБР завершило расследование в отношении организаторов мошеннического колл-центра, которые похитили почти 1 млн грн со счетов украинцев, живущих и работающих в Польше, выдавая себя за представителей польского банка и обманом заставляя жертв устанавливать вредоносное программное обеспечение.
Украина подготовила видение результатов Саммита мира: Ермак обсудил подготовку с 82 руководителями украинских дипломатических миссий
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с руководителями 82 украинских дипломатических миссий подготовку к первому Саммиту мира, в том числе видение Украины относительно проекта итогового документа, сосредоточенного на уважении к международному праву и восстановлении территориальной целостности Украины в пределах границ 1991 года.
Оккупанты ударили по Донецкой области из "Урагана": повреждены дома и линии электропередач
Российские оккупационные войска обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" поселок Цукурино, повредив здания и инфраструктуру.
Польские фермеры расширили блокаду на границе на пункт пропуска "Краковец"
Польские фермеры в знак протеста на час заблокировали грузовики на пункте пропуска Корчова-Краковец, позволив пассажирскому транспорту продолжать движение беспрепятственно.
Холостой выстрел: люди не поддержали инициативу, за которой стояли соратники Гройсмана
Люди не поддержали инициативу, за которой стояли соратники Гройсмана.
С начала года враг 40 раз атаковал электростанции ДТЭК - Сахарук
С начала года враг 40 раз атаковал электростанции ДТЭК, повредив критически важное оборудование на трех теплоэлектростанциях и снизив надежность электроснабжения в Днепровском регионе.
"Дальнейшая помощь США позволяет спасать жизни от российского террора": Зеленский отреагировал на одобрение Сенатом поддержки Украины
Сенат США утвердил более 60 миллиардов долларов помощи Украине, которая, по словам президента Зеленского, позволит спасать жизни людей от российского террора.
Клирик УПЦ (МП) получил 5 лет за решеткой за оправдание вторжения рф в Украину
Настоятеля одного из храмов Днепропетровской епархии УПЦ (Московского Патриархата), который поддержал вторжение россии в Украину и оправдывал его в своих проповедях, приговорили к 5 годам лишения свободы.