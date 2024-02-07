"Преимущество артиллерии НАТО очевидно": экс-глава генштаба рф заявил, что вторжение в Украину демонстрирует провал российской программы вооружений

Бывший начальник генштаба рф Юрий Балуевский заявил, что полномасштабное вторжение россии в Украину демонстрирует провал российской оборонной программы. Об этом он заявил в интервью российским СМИ, пишет УНН.

Детали

По словам Балуевского, рекордная в истории страны государственная программа вооружений, которая стоила москве 20 триллионов рублей, так и не смогла преодолеть разрыв между российским оружием и западным.

Он рассказал, что вторжение в Украину показало проблемы с ключевыми видами вооружения российской армии - артиллерией, ракетными системами, танками и авиацией.

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Экс-глава российского генштаба отметил, что артиллерийские и ракетные системы рф "значительно" уступают западным, из-за чего нужна их "приоритетная и кардинальная модернизация" в ближайшие годы.

Российские разработчики артиллерийских систем, к сожалению, остаются в роли догоняющих. Качественное превосходство артиллерии НАТО очевидно - заявил юрий балуевский.

В частности он уверен, что преимущество НАТО заключается в использовании 155-мм пушки и сверхдальнобойных снарядов.

Дополнение

Кроме того, балуевский жалуется, что российские танки легко обнаруживаются и уничтожаются. К тому же было фактически обесценено преимущество России в воздухе, поскольку задача подавления ПВО противника "оказалась неразрешимой".

Экс-глава генштаба рф объяснил, что из-за этого устоявшиеся формы применения боевой авиации, такие как воздушная наступательная операция или массированные авиаудары, стали невозможными.

В целом балуевский уверен, что полномасштабное вторжение в Украину показало, что многие учебники по тактике, которые изучали российские генералы, придется "списать в архив".

Справочно

юрий балуевский окончил Военную академию Генерального штаба и с 1993 года занимал различные должности в российском генштабе. Кроме того, с 2008 по 2012 год он был заместителем секретаря совета безопасности рф.

Напомним,

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 391 470 человек, 6372 танков и тысяч единиц другой военной техники.