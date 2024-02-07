Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 391 тисячу
Київ • УНН
За оцінками українських військових, з моменту вторгнення в Україну в лютому 2022 року російські військові зазнали понад 391 000 втрат особового складу і втратили понад 6300 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 391 470 осіб, 6372 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.24 орієнтовно становили:
• особового складу ‒ близько 391 470 (+890) осіб,
• танків ‒ 6372 (+7),
• бойових броньованих машин ‒ 11879 (+22),
• артилерійських систем – 9387 (+20),
• РСЗВ – 980 (+1),
• засобів ППО ‒ 665 (+0),
• літаків – 332 (+0),
• гелікоптерів – 324 (+0),
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7177 (+4),
• крилатих ракет ‒ 1849 (+1),
• кораблів/катерів ‒ 24 (+0),
• підводних човнів - 1 (+0),
• автомобільної техніки та автоцистерн – 12486 (+33),
• спеціальної техніки ‒ 1497 (+1).
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