Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 391 тисячу

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 391 470 осіб, 6372 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.24 орієнтовно становили:

• особового складу ‒ близько 391 470 (+890) осіб,

• танків ‒ 6372 (+7),

• бойових броньованих машин ‒ 11879 (+22),

• артилерійських систем – 9387 (+20),

• РСЗВ – 980 (+1),

• засобів ППО ‒ 665 (+0),

• літаків – 332 (+0),

• гелікоптерів – 324 (+0),

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7177 (+4),

• крилатих ракет ‒ 1849 (+1),

• кораблів/катерів ‒ 24 (+0),

• підводних човнів - 1 (+0),

• автомобільної техніки та автоцистерн – 12486 (+33),

• спеціальної техніки ‒ 1497 (+1).

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