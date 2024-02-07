Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 391 тысячу

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 391 470 человек, 6372 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.02.24 ориентировочно составляли:

- личного состава - около 391 470 (+890) человек,

- танков - 6372 (+7),

- боевых бронированных машин - 11879 (+22),

- артиллерийских систем - 9387 (+20),

- РСЗВ - 980 (+1),

- средств ППО - 665 (+0),

- самолетов - 332 (+0),

- вертолетов - 324 (+0),

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7177 (+4),

- крылатых ракет - 1849 (+1),

- кораблей/катеров - 24 (+0),

- подводных лодок - 1 (+0),

- автомобильной техники и автоцистерн - 12486 (+33),

- специальной техники - 1497 (+1).

Массированная атака дронами: россияне запустили "шахеды" с трех направлений