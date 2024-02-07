Массированная атака дронами: россияне запустили "шахеды" с трех направлений
Киев • УНН
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о многочисленных группах беспилотников Shahed иранского производства, которые движутся к Украине с разных направлений на юге и готовятся к атаке.
В Воздушных Силах ВСУ предупредили о массированной дроновую атаку. На Украину движется по меньшей мере три группы ударных дронов типа "Шахед", передает УНН.
Детали
По данным Командования ВС ВСУ несколько групп "шахедов" зафиксировали на юге Николаевщины, на границе Николаевской и Одесской областях. Они движутся на северо-запад.
Еще по крайней мере две группы ударных дронов движется на север Украины: с севера Николаевской области и с юга Кировоградской области.
Также защитники украинского неба заметили вражеские барражирующие боеприпасы на границе Кировоградщины и Днепропетровщины. Они направляются на северо-восток.
Массированная атака дронами: россияне запустили "шахеды" с трех направлений
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о многочисленных группах беспилотников Shahed иранского производства, которые движутся к Украине с разных направлений на юге и готовятся к атаке.
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