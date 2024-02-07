Массированная атака дронами: россияне запустили "шахеды" с трех направлений

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
  •  102483 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
  •  116665 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
  •  120955 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  154580 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  171600 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  156011 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  160002 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  263074 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  350537 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  333939 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Массированная атака дронами: россияне запустили "шахеды" с трех направлений

Массированная атака дронами: россияне запустили "шахеды" с трех направлений

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 22:33  •  6136 просмотра

Read in English

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о многочисленных группах беспилотников Shahed иранского производства, которые движутся к Украине с разных направлений на юге и готовятся к атаке.

В Воздушных Силах ВСУ предупредили о массированной дроновую атаку. На Украину движется по меньшей мере три группы ударных дронов типа "Шахед", передает УНН.

Детали

По данным Командования ВС ВСУ несколько групп "шахедов" зафиксировали на юге Николаевщины, на границе Николаевской и Одесской областях. Они движутся на северо-запад.

Еще по крайней мере две группы ударных дронов движется на север Украины: с севера Николаевской области и с юга Кировоградской области.

Также защитники украинского неба заметили вражеские барражирующие боеприпасы на границе Кировоградщины и Днепропетровщины. Они направляются на северо-восток.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
dneprДнепр
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
hesa-shahed-136HESA Shahed 136
ukrainaУкраина
kropivnitskiiКропивницкий
nikolaevНиколаев
odessaОдесса
Масована атака дронами: росіяни запустили "шахеди" з трьох напрямків
Massive drone attack: Russians launched "shahids" from three directions
Новости по теме

Массированная атака дронами: россияне запустили "шахеды" с трех направлений

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о многочисленных группах беспилотников Shahed иранского производства, которые движутся к Украине с разных направлений на юге и готовятся к атаке.

Война •   •  6136 просмотра
Массированная атака дронами: россияне запустили "шахеды" с трех направлений

В Таиланде запретят рекреационное употребление каннабиса

Таиланд собирается запретить рекреационное употребление каннабиса и предложить новый законопроект, разрешающий только медицинское использование наркотика.

Новости Мира •   •  4896 просмотра
В Таиланде запретят рекреационное употребление каннабиса

В Министерстве обороны отреагировали на решение о создании Сил беспилотных систем

Президент Зеленский подписал указ о создании нового вида Вооруженных сил Украины - Силы беспилотных систем. По словам министра обороны Рустема Умерова, это является важным шагом в модернизации военного потенциала Украины.

Война •   •  7819 просмотра
В Министерстве обороны отреагировали на решение о создании Сил беспилотных систем

После срочного совещания с министром обороны: Лубинец призвал принять законопроект о мобилизации в первом чтении

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека призвал народных депутатов принять в первом чтении законопроект о мобилизации, который он обсудил с министром обороны и получил от него поддержку, после того, как выступил с критикой документа.

Война •   •  11589 просмотра
После срочного совещания с министром обороны: Лубинец призвал принять законопроект о мобилизации в первом чтении

YouTube заблокировал более 40 российских региональных телеканалов, и канал Михалкова

YouTube заблокировал около 40 российских региональных отделений ВГТРК из-за санкций, введенных против россии за войну в Украине.

Война •   •  11302 просмотра
YouTube заблокировал более 40 российских региональных телеканалов, и канал Михалкова

Безуглая заявила, что ее исключили из партии "Слуга народа"

Народная депутат Марьяна Безуглая исключена из партии "Слуга народа".

Политика •   •  12919 просмотра
Безуглая заявила, что ее исключили из партии "Слуга народа"

Сумщина: армейцы рф обстреляли девять громад в приграничной зоне

Российские оккупанты более тридцати раз обстреляли девять населенных пунктов вдоль границы Сумской области в Украине.

Война •   •  14384 просмотра
Сумщина: армейцы рф обстреляли девять громад в приграничной зоне

Бывший президент Чили Пинера погиб в авиакатастрофе: разбился на вертолете

Бывший президент Чили Себастьян Пинера погиб в катастрофе вертолета, а трое других пассажиров выжили.

Культура •   •  12996 просмотра
Бывший президент Чили Пинера погиб в авиакатастрофе: разбился на вертолете

Кто заказал Катю Гандзюк: дело пытаются затянуть по сроку давности

Дело об убийстве херсонской активистки Кати Гандзюк рискует быть закрытым из-за истечения срока давности, поскольку защита пытается затянуть судебное разбирательство.

Криминал и ЧП •   •  15781 просмотра
Кто заказал Катю Гандзюк: дело пытаются затянуть по сроку давности

армия рф не имеет положительных результатов в продвижении на Купянском направлении - Евлаш

Украинские защитники не дают российским войскам продвинуться на Купянском направлении, несмотря на их попытки штурмовать позиции.

Война •   •  20623 просмотра
армия рф не имеет положительных результатов в продвижении на Купянском направлении - Евлаш