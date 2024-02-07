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Масована атака дронами: росіяни запустили "шахеди" з трьох напрямків

Київ • УНН

 • 32395 перегляди

Повітряні сили Збройних сил України попередили про численні групи безпілотників Shahed іранського виробництва, які рухаються до України з різних напрямків на півдні і готуються до атаки.

У Повітряних Силах ЗСУ попередили про масовану дронову атаку. На Україну рухається щонайменше три групи Ударних дронів типу "Шахед", передає УНН.

Деталі

За даними Командування ПС ЗСУ декілька груп "шахедів" зафіксували на півдні Миколаївщини, на межі Миколаївської та Одеської областях. Вони рухаються на північний захід.

Ще принаймні дві групи ударних дронів суне на північ України: з півночі Миколаївщини та з півдня Кіровоградщині.

Також захисники українського неба помітили ворожі баражуючі боєприпаси на межі Кіровоградщини та Дніпропетровщини. Вони прямують на північний схід.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

Війна
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