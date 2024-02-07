"Перевага артилерії НАТО очевидна": ексочільник генштабу рф заявив, що вторгнення в Україну демонструє провал російської програми озброєнь
Київ • УНН
Колишній начальник генерального штабу рф заявив, що повномасштабне вторгнення росії в Україну демонструє провал російської оборонної програми і необхідність модернізації артилерійських, ракетних, танкових і авіаційних систем, щоб скоротити відставання від НАТО.
Колишній начальник генштабу рф юрій балуєвський заявив, що повномасштабне вторгнення росії в Україну демонструє провал російської оборонної програми. Про це він заявив в інтерв'ю російським ЗМІ, пише УНН.
Деталі
За словами балуєвського, рекордна в історії країни державна програма озброєнь, яка коштувала москва 20 трильйонів рублів, так і не змогла здолати розрив між російською зброєю та західною.
Він розповів, що вторгнення в Україну показало проблеми з ключовими видами озброєння російської армії – артилерією, ракетними системами, танками та авіацією.
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Ексочільник російського генштабу зауважив, що на артилерійські та ракетні системи рф "значно" поступаються західним, через що потрібна їхня "пріоритетна та кардинальна модернізація" у найближчі роки.
Російські розробники артилерійських систем, на жаль, залишаються в ролі наздоганяючих. Якісна перевага артилерії НАТО очевидна
Зокрема він впевнений, що перевага НАТО полягає у використанні 155-мм гармати та наддалекобійних снарядів.
Доповнення
Окрім того, балуєвський скаржиться, що російські танки легко виявляються та знищуються. До того ж була фактично знецінена перевага росії в повітрі, оскільки завдання придушення ППО противника "виявилося нерозв'язним".
Ексочільник генштабу рф пояснив, що через це усталені форми застосування бойової авіації, такі як повітряна наступальна операція або масовані авіаудари, стали неможливими.
Загалом балуєвський впевнений, що повномасштабне вторгнення в Україну показало, що багато підручників з тактики, які вивчали російські генерали, доведеться "списати в архів".
Довідково
юрій балуєвський закінчив Військову академію Генерального штабу та з 1993 року обіймав різні посади в російському генштабі. Окрім того, з 2008 по 2012 рік він був заступником секретаря ради безпеки рф.
Нагадаємо
Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 391 470 осіб, 6372 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки.