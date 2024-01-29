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BILD: Україна все частіше успішно використовує нові наземні дрони

BILD: Україна все частіше успішно використовує нові наземні дрони

Київ • УНН

 • 42283 перегляди

Українські військові випробовують нові наземні безпілотники, серед яких безпілотник, що встановлює міни, бойовий безпілотник з кулеметом, а також безпілотники-камікадзе, які можуть долати великі відстані для атак на цілі.

На тлі успіху морських безпілотників та FPV-дронів Збройні сили України все частіше використовують наземних дронів. Про це заявив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке, передає УНН.

Деталі 

Зокрема, ЗСУ успішно випробували безпілотник з мінним тралом. Разом з іншим дроном, що тягне вибухівку, це дозволить українським військам прокладати шляхи через мінні поля, без ризику для саперів. 

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Українські розробники створили два окопні РЕБи, які глушать російські FPV-дрони23.01.24, 17:33 • 41612 переглядiв

Крім того, в українських військових з'явився дрон, дозволяє мінувати власні оборонні рубежі. В мережі з'явились фото невеличкого робота на гусеничному ході укладає радянські міни ТМ-62.

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Також Збройні сили України випробували під Бахмутом невеликий бойовий наземний дрон "Броненосець". Це колісна платформа з дистанційним керуванням, на яку встановлено  американський кулемет M2.

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До того ж українські війська почали використовувати наземні дрони камікадзе. Так, неподалік Авдіївки ЗСУ підірвали дроном залізничний міст, що находився під контролем рф. Для цього безпілотник проїхав 4 кілометри. 

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Доповнення

Аналітик підкреслив, що українська армія активно використовує безпілотники у війні проти рф. За його словами, наразі на повітряні дрони-камікадзе припадає 75% усіх втрат як української, так і російської армій.

Нагадаємо

Українські військові випробовують новий реактивний безпілотник вітчизняної розробки. Деталі щодо його можливостей та розробника поки що не розголошуються.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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