BILD: Україна все частіше успішно використовує нові наземні дрони
Київ • УНН
Українські військові випробовують нові наземні безпілотники, серед яких безпілотник, що встановлює міни, бойовий безпілотник з кулеметом, а також безпілотники-камікадзе, які можуть долати великі відстані для атак на цілі.
На тлі успіху морських безпілотників та FPV-дронів Збройні сили України все частіше використовують наземних дронів. Про це заявив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке, передає УНН.
Деталі
Зокрема, ЗСУ успішно випробували безпілотник з мінним тралом. Разом з іншим дроном, що тягне вибухівку, це дозволить українським військам прокладати шляхи через мінні поля, без ризику для саперів.
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Крім того, в українських військових з'явився дрон, дозволяє мінувати власні оборонні рубежі. В мережі з'явились фото невеличкого робота на гусеничному ході укладає радянські міни ТМ-62.
Також Збройні сили України випробували під Бахмутом невеликий бойовий наземний дрон "Броненосець". Це колісна платформа з дистанційним керуванням, на яку встановлено американський кулемет M2.
До того ж українські війська почали використовувати наземні дрони камікадзе. Так, неподалік Авдіївки ЗСУ підірвали дроном залізничний міст, що находився під контролем рф. Для цього безпілотник проїхав 4 кілометри.
Доповнення
Аналітик підкреслив, що українська армія активно використовує безпілотники у війні проти рф. За його словами, наразі на повітряні дрони-камікадзе припадає 75% усіх втрат як української, так і російської армій.
Нагадаємо
Українські військові випробовують новий реактивний безпілотник вітчизняної розробки. Деталі щодо його можливостей та розробника поки що не розголошуються.