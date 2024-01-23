Українські розробники створили два окопні РЕБи, які глушать російські FPV-дрони

Українські розробники кластера Brave розробили дві окопні системи РЕБ, які глушать російські FPV-дрони. Системою вже користуються українські військові, повідомляє віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

"Учасники кластера Brave розробили систему AD Counter FPV, яка блокує радіочастоти для російських FPV-дронів. Система генерує білий шум у радіочастотному діапазоні 850–940 МГц, і FPV-дрон втрачає звʼязок з оператором і стає некерованим. Радіус роботи - від 250 метрів, якщо відстань між дроном та оператором дрона - 3 000 м", - повідомив Федоров.

Він зазначив, що система швидко починає працювати після увімкнення, їй для цього потрібно не більше 0,5 секунди. За його словами, даною системою вже користуються українські військові.

"Вони називають AD Counter FPV одним з найякісніших портативних РЕБ. Одна з переваг системи - вона легка, без акумулятора важить 3 кг, а ще в неї є тринога, тому її зручно встановлювати на машини", - додає міністр.

Окрім того, розробники створили ще одну модифікацію AD Counter FPV - у формі рюкзака. Її також активно використовують військові, вона зарекомендувала себе як незамінна річ.

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