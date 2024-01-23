Украинские разработчики создали два окопных РЭБа, которые глушат российские FPV-дроны
Киев • УНН
Украинские разработчики создали систему радиоэлектронной борьбы, которая выводит из строя российские беспилотники FPV, генерируя белый шум в радиочастотном диапазоне 850-940 МГц, в результате чего они теряют связь с оператором и становятся неуправляемыми.
Украинские разработчики кластера Brave разработали две окопные системы РЭБ, которые глушат российские FPV-дроны. Системой уже пользуются украинские военные, сообщает вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
"Участники кластера Brave разработали систему AD Counter FPV, которая блокирует радиочастоты для российских FPV-дронов. Система генерирует белый шум в радиочастотном диапазоне 850-940 МГц, и FPV-дрон теряет связь с оператором и становится неуправляемым. Радиус работы - от 250 метров, если расстояние между дроном и оператором дрона - 3 000 м", - сообщил Федоров.
Он отметил, что система быстро начинает работать после включения, ей для этого нужно не более 0,5 секунды. По его словам, данной системой уже пользуются украинские военные.
"Они называют AD Counter FPV одним из самых качественных портативных РЭБ. Одно из преимуществ системы - она легкая, без аккумулятора весит 3 кг, а еще у нее есть тренога, поэтому ее удобно устанавливать на машины", - добавляет министр.
Кроме того, разработчики создали еще одну модификацию AD Counter FPV - в форме рюкзака. Ее также активно используют военные, она зарекомендовала себя как незаменимая вещь.
Напомним
В Украине тестируют универсального робота, который может проводить разведку, штурмовать или оборонять позиции. Боевая часть робота, D-11, уже прошла успешные испытания и имеет положительные отзывы от военных.
Украинские разработчики создали два окопных РЭБа, которые глушат российские FPV-дроны
Украинские разработчики создали систему радиоэлектронной борьбы, которая выводит из строя российские беспилотники FPV, генерируя белый шум в радиочастотном диапазоне 850-940 МГц, в результате чего они теряют связь с оператором и становятся неуправляемыми.
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