BILD: Украина все чаще успешно использует новые наземные дроны

На фоне успеха морских беспилотников и FPV-дронов Вооруженные силы Украины все чаще используют наземных дронов. Об этом заявил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, передает УНН.

Детали

В частности, ВСУ успешно испытали беспилотник с минным тралом. Вместе с другим дроном, тянущим взрывчатку, это позволит украинским войскам прокладывать пути через минные поля, без риска для саперов.

Украинские разработчики создали два окопных РЭБа, которые глушат российские FPV-дроны

Кроме того, у украинских военных появился дрон, позволяющий минировать собственные оборонительные рубежи. В сети появились фото небольшого робота на гусеничном ходу укладывает советские мины ТМ-62.

Также Вооруженные силы Украины испытали под Бахмутом небольшой боевой наземный дрон "Броненосец". Это колесная платформа с дистанционным управлением, на которую установлен американский пулемет M2.

К тому же украинские войска начали использовать наземные дроны камикадзе. Так, неподалеку Авдеевки ВСУ взорвали дроном железнодорожный мост, который находился под контролем рф. Для этого беспилотник проехал 4 километра.

Дополнение

Аналитик подчеркнул, что украинская армия активно использует беспилотники в войне против РФ. По его словам, сейчас на воздушные дроны-камикадзе приходится 75% всех потерь как украинской, так и российской армий.

Напомним,

Украинские военные испытывают новый реактивный беспилотник отечественной разработки. Детали относительно его возможностей и разработчика пока не разглашаются.