Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 397 тисяч
Київ • УНН
За оцінками Генерального штабу Збройних сил України, втрати росії в особовому складі та техніці в Україні досягли 397 080 осіб, 6424 танків і тисячі інших бойових машин.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 397 080 осіб, 6424 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.24 орієнтовно становили:
• особового складу ‒ близько 397 080 (+1090) осіб,
• танків ‒ 6424 (+8),
• бойових броньованих машин ‒ 12004 (+27),
• артилерійських систем – 9500 (+19),
• РСЗВ – 981 (+0),
• засобів ППО ‒ 667 (+1),
• літаків – 332 (+0),
• гелікоптерів – 325 (+0),
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7332 (+30),
• крилатих ракет ‒ 1882 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 24 (+0),
• підводних човнів - 1 (+0),
• автомобільної техніки та автоцистерн – 12623 (+24),
• спеціальної техніки ‒ 1518 (+4).
Повітряні сили ЗСУ знищили 16 російських ударних безпілотників13.02.24, 06:34 • 42364 перегляди