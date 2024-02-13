Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 397 тисяч

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 397 080 осіб, 6424 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.24 орієнтовно становили:

• особового складу ‒ близько 397 080 (+1090) осіб,

• танків ‒ 6424 (+8),

• бойових броньованих машин ‒ 12004 (+27),

• артилерійських систем – 9500 (+19),

• РСЗВ – 981 (+0),

• засобів ППО ‒ 667 (+1),

• літаків – 332 (+0),

• гелікоптерів – 325 (+0),

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7332 (+30),

• крилатих ракет ‒ 1882 (+0),

• кораблів/катерів ‒ 24 (+0),

• підводних човнів - 1 (+0),

• автомобільної техніки та автоцистерн – 12623 (+24),

• спеціальної техніки ‒ 1518 (+4).

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