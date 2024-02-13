Повітряні сили ЗСУ знищили 16 російських ударних безпілотників
Київ • УНН
За ніч Повітряні сили Збройних сил України знищили 16 російських ударних безпілотників з 23, запущених по Україні з території Росії та Криму.
Повітряні сили знищили 16 ворожих безпілотників типу "Shahed-136/131" з 23, які росіяни запустили по Україні. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.
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У ніч на 13 лютого рф атакувала 23 ударними безпілотними літальними апарати (БпЛА) типу "Shahed-136/131", запустивши їх з районів Приморсько-Ахтарськ – рф., мис Чауда – Крим.
У результаті бойової роботи було ліквідовано 16 ворожих ударних БпЛА на території Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.
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З метою відбиття атаки були залучені зенітні ракетні підрозділи, а також мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
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