Повітряні сили попереджають про посилення активності російської авіації у східних регіонах
Київ • УНН
Повітряні сили Збройних сил України повідомили про активність ворожої тактичної авіації на сході та попередили про потенційну загрозу від авіаційної зброї.
Зафіксувано активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.
Увага!
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку!
Загроза застосування авіаційних засобів ураження!
Повідомляється про нову групу іранських безпілотників, які прямують на Дніпропетровщину.12.02.24, 23:29 • 27209 переглядiв