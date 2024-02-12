Повідомляється про нову групу іранських безпілотників, які прямують на Дніпропетровщину.
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України повідомили, що нова група безпілотників Shahed іранського виробництва була виявлена на шляху із Запорізької області до Дніпропетровської області на тлі триваючих атак таких безпілотників на сході України.
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про нову групу "шахедів", які прямують із Запорізької області на Дніпропетровську. Передає УНН.
Продовжуються атаки іранських безпілотників. Загроза застосування авіаударів у східних регіонах12.02.24, 23:19 • 27400 переглядiв