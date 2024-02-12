Сообщается о новой группе иранских беспилотников, которые направляются на Днепропетровщину.

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  242309 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  296855 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  251552 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  290416 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  317984 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  250596 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208515 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Сообщается о новой группе иранских беспилотников, которые направляются на Днепропетровщину.

Военно-воздушные силы Украины сообщили, что новая группа беспилотников Shahed иранского производства была обнаружена на пути из Запорожской области в Днепропетровскую область на фоне продолжающихся атак таких беспилотников на востоке Украины.

Война •   •  8154 просмотра
Сообщается о новой группе иранских беспилотников, которые направляются на Днепропетровщину.

Продолжаются атаки иранских беспилотников. Угроза применения авиаударов в восточных регионах

Военно-воздушные силы Украины предупредили, что беспилотники-камикадзе иранского производства продолжают атаковать, а российские самолеты создают угрозу авиаударов в восточных прифронтовых районах.

Война •   •  10271 просмотра
Продолжаются атаки иранских беспилотников. Угроза применения авиаударов в восточных регионах

Сумщина: россияне атаковали приграничье 14 раз, прозвучало более полусотни взрывов

Российские военные 14 раз атаковали границу Сумской области в Украине, используя минометы, артиллерию, беспилотники и другое оружие, что привело к более 50 взрывам по всей области.

Война •   •  10493 просмотра
Сумщина: россияне атаковали приграничье 14 раз, прозвучало более полусотни взрывов

Ударные беспилотники иранского производства направляются из Херсонской области на Днепропетровщину

Военно-воздушные силы Украины сообщили, что была обнаружена новая группа беспилотников Shahed иранского производства, которые летели с Херсонщины в направлении Днепропетровской области.

Война •   •  10144 просмотра
Ударные беспилотники иранского производства направляются из Херсонской области на Днепропетровщину

Подготовка к "выборам": рф на ВОТ проведет проверки помещений потенциальных избирателей

Начиная с 17 февраля, российские силовики будут проводить поквартирные обходы на временно оккупированных украинских территориях с целью запугивания жителей и идентификации избирателей для проведения фейковых выборов.

Война •   •  12917 просмотра
Подготовка к "выборам": рф на ВОТ проведет проверки помещений потенциальных избирателей

Атака россиян по нефтебазе в Харькове привела к утечке 3000 тонн нефти в окружающую среду, экологи проверяют воду в реке Уды

Около 3 000 тонн нефтепродуктов вытекло в окружающую среду вблизи Харькова из-за российской атаки на нефтебазу, но пробы не обнаружили нефти в питьевой воде.

Общество •   •  12121 просмотра
Атака россиян по нефтебазе в Харькове привела к утечке 3000 тонн нефти в окружающую среду, экологи проверяют воду в реке Уды

Воздушные силы ВС Украины сообщают о вражеских ударных беспилотниках, которые направляются к Днепру

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что несколько групп вражеских ударных беспилотников направляются в сторону Днепра.

Война •   •  11220 просмотра
Воздушные силы ВС Украины сообщают о вражеских ударных беспилотниках, которые направляются к Днепру

Зафиксировано движение ударных БпЛА в направлении Днепропетровской и Запорожской областей

Военно-воздушные силы Украины предупредили о движении российских ударных БпЛА в направлении Днепропетровской и Запорожской областей.

Война •   •  13460 просмотра
Зафиксировано движение ударных БпЛА в направлении Днепропетровской и Запорожской областей

Военно-воздушные силы предупреждают о возможных ударах беспилотников в Херсонской и Николаевской областях

Воздушные силы Украины предупреждают о возможном ракетном ударе иранских беспилотников по Херсонской и Николаевской областях.

Война •   •  14057 просмотра
Военно-воздушные силы предупреждают о возможных ударах беспилотников в Херсонской и Николаевской областях

Зеленский планирует посетить Париж и Берлин, чтобы лоббировать помощь для Украины - Bloomberg News

Зеленский планирует посетить Париж и Берлин во время Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы лоббировать перед европейскими лидерами скорейшее предоставление военной помощи, которая поможет Украине противостоять российскому вторжению.

Война •   •  15671 просмотра
Зеленский планирует посетить Париж и Берлин, чтобы лоббировать помощь для Украины - Bloomberg News