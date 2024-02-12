Продолжаются атаки иранских беспилотников. Угроза применения авиаударов в восточных регионах

Зеленский планирует посетить Париж и Берлин, чтобы лоббировать помощь для Украины - Bloomberg News

Зеленский планирует посетить Париж и Берлин во время Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы лоббировать перед европейскими лидерами скорейшее предоставление военной помощи, которая поможет Украине противостоять российскому вторжению.