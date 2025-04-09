20 июня российские войска обстреляли из артиллерии населенные пункты Куцурубской общины Николаевской области, никто не пострадал.
Из-за российских обстрелов Херсон остался без электричества, энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.
Украинские силы противовоздушной обороны сбили 19 из 21 российского беспилотника во время ночной атаки.
Военно-воздушные силы Украины сбили 9 беспилотников "Шахед" и управляемую авиационную ракету Х-59 во время ночной атаки России.
За сутки российские войска нанесли 87 ударов из различного вооружения по по приграничью Черниговской области.
За минувшие сутки воздушные силы и ракетные войска Украины нанесли удары по двум местам сбора российского личного состава, четырем пунктам управления, двум артиллерийским системам, системе противовоздушной обороны, скоплению военной техники и двум складам горюче-смазочных материалов.
Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны Patriot и расширении поставок истребителей F-16 для защиты своего неба от российских террористических атак на гражданское население и инфраструктуру.
Силы обороны Украины отбили одну российскую атаку под Липцами Харьковской области. ВСУ наносят противнику потери, в том числе уничтожив 17 единиц техники и две единицы спецтехники, а также повредив три вражеские артиллерийские системы.
Украина никогда не будет иметь достаточного количества ракет и систем противовоздушной обороны, чтобы эффективно противостоять массированным комбинированным воздушным атакам России, поэтому ей нужно больше систем, таких как Patriot, IRIS-T и NASAMS.
На некоторых участках фронта украинские воины имеют успех, отражают российские атаки, в частности, на Покровском направлении, которое остается самым горячим, всего сегодня произошло уже 37 боевых столкновений.
Украинские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 28 из 29 российских ударных беспилотников в разных регионах Украины.
Президент Ирана Ибрагим Раиси и другие пассажиры погибли в авиакатастрофе на северо-западе Ирана, в результате чего вице-президент Мохаммад Мохбер принял власть в качестве исполняющего обязанности главы Ирана до новых выборов в течение 50 дней.
Во время массированной атаки россия применила против Украины широкий спектр оружия, включая крылатые ракеты, баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты, такие как "Кинжал", "Искандер-М", "Калибр", Х-101, Х-555, беспилотники "Шахид" и другие.
россия снова атаковала энергетические объекты в Сумской области, оставив без электроснабжения 419 700 абонентов в 1 325 населенных пунктах, но энергетики работали 24/7, чтобы восстановить электроснабжение.
Во время ночной атаки на Украину россияне использовали неизвестные беспилотники, вероятно, с разведывательной целью.
Все 13 беспилотников типа "Shahed-131/136", запущенных Россией для нападения на Украину ночью, были уничтожены украинскими силами противовоздушной обороны.
Сейчас в Черном и Азовском морях не дежурят российские военные корабли, но это не уменьшает уровень угрозы ракетных ударов по территории Украины.
За минувшие сутки российские войска 5 раз штурмовали украинские позиции на левобережье в Херсонской области, но не имели успеха, в то время как Украина продолжает укреплять свой плацдарм и уничтожила 4 вражеских беспилотника "Шахед" на юге.
Ситуация на юге Украины остается напряженной: враг продолжает терроризировать, обстреливая энергетические объекты и пытаясь обнаружить украинские средства противовоздушной обороны.
Зеленский осудил массированную атаку Ирана на Израиль с использованием беспилотников и ракет, подчеркнув сотрудничество между иранским и российским режимами в распространении террора, которое должно получить объединенный ответ мира.
российские ударные беспилотники ночью нанесли удар по Одесской области, повредив частный дом и линию электропередач, но обошлось без жертв.
Вражеские ударные беспилотники были замечены в разных регионах Украины, что привело к развертыванию противовоздушной обороны в Одессе и поднятию по тревоге в Киевской области.
В ночь на 6 апреля мобильная огневая группа сбила российскую ракету "Калибр", которая атаковала Украину.
Трое спасателей, Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко, погибли в Харькове во время атаки российского беспилотника, спасая людей.
За минувшие сутки на линии фронта произошло 54 боевых столкновения, больше всего обстрелов противник провел на Новопавловском, Авдеевском и Бахмутском направлениях, нанеся 5 ракетных и 50 авиационных ударов, а также 37 раз применив реактивные системы залпового огня.
Россия продолжает изучать обстановку и накапливать ударные средства, запуская небольшое количество беспилотников для разведки и обнаружения украинских средств противовоздушной обороны.
Дроны атаковали территорию предприятия, расположенного в городе Елабуга в Татарстане. На атакованном предприятии происходило производство дронов.
По результатам своих атак россияне проводят анализ и разведку, пытаясь выявить места расположения украинских систем ПВО и радиолокационных станций.
Работницу детского сада в Харькове задержали за то, что она действовала как агент российской разведки, предоставляя координаты и разведывательные данные для корректировки вражеских ударов по городу.
10 областей Украины были атакованы ночью российскими ракетами и беспилотниками, повредив энергетическую инфраструктуру, гражданские объекты и жилые дома, в результате чего 6 человек, в том числе ребенок, обратились за медицинской помощью.