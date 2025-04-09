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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29191 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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20 июня российские войска обстреляли из артиллерии населенные пункты Куцурубской общины Николаевской области, никто не пострадал.

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Из-за вражеского обстрела Херсон остался без света

Из-за российских обстрелов Херсон остался без электричества, энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.

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Силы ПВО сбили 19 из 21 "шахедов"

Украинские силы противовоздушной обороны сбили 19 из 21 российского беспилотника во время ночной атаки.

Общество • 19 июня, 04:28 • 36526 просмотра

Воздушные силы ночью сбили 9 "шахедов" из 13-ти и одну авиационную ракету

Военно-воздушные силы Украины сбили 9 беспилотников "Шахед" и управляемую авиационную ракету Х-59 во время ночной атаки России.

Война • 8 июня, 04:30 • 42622 просмотра

Оккупанты нанесли удары из разного вида вооружения по приграничью Черниговщины: зафиксировано 87 взрывов

За сутки российские войска нанесли 87 ударов из различного вооружения по по приграничью Черниговской области.

Общество • 5 июня, 07:41 • 18537 просмотра

Сил обороны Украины за сутки в раз или две артиллерийские системы и средство ПВО рф

За минувшие сутки воздушные силы и ракетные войска Украины нанесли удары по двум местам сбора российского личного состава, четырем пунктам управления, двум артиллерийским системам, системе противовоздушной обороны, скоплению военной техники и двум складам горюче-смазочных материалов.

Война • 1 июня, 10:26 • 57807 просмотра

Зеленский о ночной массированной атаке: Украине нужны дополнительные Patriot и расширение поставок F-16

Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны Patriot и расширении поставок истребителей F-16 для защиты своего неба от российских террористических атак на гражданское население и инфраструктуру.

Война • 1 июня, 09:00 • 48816 просмотра

Силы обороны отразили одну атаку рф вблизи Липцев на Харьковщине

Силы обороны Украины отбили одну российскую атаку под Липцами Харьковской области. ВСУ наносят противнику потери, в том числе уничтожив 17 единиц техники и две единицы спецтехники, а также повредив три вражеские артиллерийские системы.

Война • 1 июня, 08:42 • 24839 просмотра

Никогда не бывает достаточно ракет и систем ПВО, учитывая мощь врага-Евлаш

Украина никогда не будет иметь достаточного количества ракет и систем противовоздушной обороны, чтобы эффективно противостоять массированным комбинированным воздушным атакам России, поэтому ей нужно больше систем, таких как Patriot, IRIS-T и NASAMS.

Война • 31 мая, 06:57 • 23640 просмотра

Генштаб: сегодня уже произошло 37 боев, самое горячее - на Покровском направлении

На некоторых участках фронта украинские воины имеют успех, отражают российские атаки, в частности, на Покровском направлении, которое остается самым горячим, всего сегодня произошло уже 37 боевых столкновений.

Война • 21 мая, 08:53 • 42460 просмотра

Воздушные Силы сбили 28 из 29 ударных российских дронов

Украинские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 28 из 29 российских ударных беспилотников в разных регионах Украины.

Война • 21 мая, 05:01 • 104180 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Президент Ирана Ибрагим Раиси и другие пассажиры погибли в авиакатастрофе на северо-западе Ирана, в результате чего вице-президент Мохаммад Мохбер принял власть в качестве исполняющего обязанности главы Ирана до новых выборов в течение 50 дней.

публикации • 20 мая, 12:30 • 414464 просмотра

Во время массированной атаки враг применил почти все типы вооружения, которые у него есть - Евлаш

Во время массированной атаки россия применила против Украины широкий спектр оружия, включая крылатые ракеты, баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты, такие как "Кинжал", "Искандер-М", "Калибр", Х-101, Х-555, беспилотники "Шахид" и другие.

Война • 8 мая, 09:10 • 25940 просмотра

Оккупанты повторно ударили по объектам энергетики на Сумщине: потребителей призывают экономить

россия снова атаковала энергетические объекты в Сумской области, оставив без электроснабжения 419 700 абонентов в 1 325 населенных пунктах, но энергетики работали 24/7, чтобы восстановить электроснабжение.

Война • 6 мая, 18:06 • 67486 просмотра

В Силах обороны Юга прокомментировали применение врагом ночью дронов неустановленного типа

Во время ночной атаки на Украину россияне использовали неизвестные беспилотники, вероятно, с разведывательной целью.

Война • 28 апреля, 14:40 • 30238 просмотра

В небе над Украиной ночью Силы обороны уничтожили все 13 вражеских "шахедов"

Все 13 беспилотников типа "Shahed-131/136", запущенных Россией для нападения на Украину ночью, были уничтожены украинскими силами противовоздушной обороны.

Война • 18 апреля, 06:19 • 30474 просмотра

В акватории Черного и Азовского морей не наблюдается дежурство вмс рф, но это не означает снижение угрозы ракетных ударов - Гуменюк

Сейчас в Черном и Азовском морях не дежурят российские военные корабли, но это не уменьшает уровень угрозы ракетных ударов по территории Украины.

Война • 16 апреля, 06:58 • 20677 просмотра

На левобережье Херсонской области враг совершил 5 штурмов позиций Сил обороны - Гуменюк

За минувшие сутки российские войска 5 раз штурмовали украинские позиции на левобережье в Херсонской области, но не имели успеха, в то время как Украина продолжает укреплять свой плацдарм и уничтожила 4 вражеских беспилотника "Шахед" на юге.

Война • 16 апреля, 06:37 • 22400 просмотра

Ситуация на юге остается напряженной, враг не прекращает террор, в том числе и на энергообъекты - Гуменюк

Ситуация на юге Украины остается напряженной: враг продолжает терроризировать, обстреливая энергетические объекты и пытаясь обнаружить украинские средства противовоздушной обороны.

Война • 16 апреля, 06:11 • 22957 просмотра

Зеленский об атаке на Израиль: сотрудничество режимов Ирана и рф в распространении террора должно получить объединенный ответ мира

Зеленский осудил массированную атаку Ирана на Израиль с использованием беспилотников и ракет, подчеркнув сотрудничество между иранским и российским режимами в распространении террора, которое должно получить объединенный ответ мира.

политика • 14 апреля, 12:03 • 32280 просмотра

Ночью враг снова атаковал Одесскую область, есть повреждения, но без жертв - Кипер

российские ударные беспилотники ночью нанесли удар по Одесской области, повредив частный дом и линию электропередач, но обошлось без жертв.

Война • 9 апреля, 05:45 • 29910 просмотра

Враг атакует дронами, в Одесской области работала ПВО, в Киевской области объявили тревогу

Вражеские ударные беспилотники были замечены в разных регионах Украины, что привело к развертыванию противовоздушной обороны в Одессе и поднятию по тревоге в Киевской области.

Война • 7 апреля, 22:10 • 100873 просмотра

Этой ночью мобильные огневые группы сбили ракету "Калибр" - Евлаш

В ночь на 6 апреля мобильная огневая группа сбила российскую ракету "Калибр", которая атаковала Украину.

Война • 6 апреля, 10:27 • 33301 просмотра

Клименко назвал имена спасателей, погибших ночью в Харькове

Трое спасателей, Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко, погибли в Харькове во время атаки российского беспилотника, спасая людей.

Война • 4 апреля, 07:41 • 22788 просмотра

На Новопавловском направлении россияне пытались прорвать оборону при поддержке авиации - Генштаб

За минувшие сутки на линии фронта произошло 54 боевых столкновения, больше всего обстрелов противник провел на Новопавловском, Авдеевском и Бахмутском направлениях, нанеся 5 ракетных и 50 авиационных ударов, а также 37 раз применив реактивные системы залпового огня.

Война • 3 апреля, 16:41 • 29435 просмотра

Евлаш о ночной атаке малым количеством дронов: рф продолжает изучать обстановку, накапливает ударные средства

Россия продолжает изучать обстановку и накапливать ударные средства, запуская небольшое количество беспилотников для разведки и обнаружения украинских средств противовоздушной обороны.

Война • 3 апреля, 06:48 • 51496 просмотра

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

Дроны атаковали территорию предприятия, расположенного в городе Елабуга в Татарстане. На атакованном предприятии происходило производство дронов.

Война • 2 апреля, 09:02 • 511406 просмотра

Евлаш объяснил затишье относительно массированных ударов рф шахедами

По результатам своих атак россияне проводят анализ и разведку, пытаясь выявить места расположения украинских систем ПВО и радиолокационных станций.

Война • 1 апреля, 09:01 • 23621 просмотра

Работница детского сада корректировала ракетные удары по Харькову - СБУ

Работницу детского сада в Харькове задержали за то, что она действовала как агент российской разведки, предоставляя координаты и разведывательные данные для корректировки вражеских ударов по городу.

Война • 1 апреля, 07:26 • 26575 просмотра

МВД: под вражеским ударом ночью были 10 регионов, за медпомощью обратились 6 человек, среди которых - ребенок

10 областей Украины были атакованы ночью российскими ракетами и беспилотниками, повредив энергетическую инфраструктуру, гражданские объекты и жилые дома, в результате чего 6 человек, в том числе ребенок, обратились за медицинской помощью.

Общество • 29 марта, 07:28 • 23352 просмотра