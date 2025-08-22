46 из 55 российских дронов обезврежены за ночь над Украиной
Киев • УНН
Ночью 22 августа враг атаковал Украину 55 ударными БпЛА и дронами-имитаторами. Силы обороны обезвредили 46 вражеских беспилотников на севере и востоке страны.
россия ночью запустила по Украине 55 беспилотников, обезврежено 46 из них, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 22 августа (с 22.30 21 августа) враг атаковал 55-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Гвардейское - ВОТ Крыма.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 46 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 4 локациях
На Покровское и Новопавловское направления пришлась половина боев: карта от Генштаба22.08.25, 08:23 • 1588 просмотров