05:52 • 1796 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
01:26 • 13059 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24 • 28774 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 31518 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 37731 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 22305 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 33335 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 71732 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 79072 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 81604 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
46 из 55 российских дронов обезврежены за ночь над Украиной

Киев • УНН

 • 702 просмотра

Ночью 22 августа враг атаковал Украину 55 ударными БпЛА и дронами-имитаторами. Силы обороны обезвредили 46 вражеских беспилотников на севере и востоке страны.

46 из 55 российских дронов обезврежены за ночь над Украиной

россия ночью запустила по Украине 55 беспилотников, обезврежено 46 из них, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 22 августа (с 22.30 21 августа) враг атаковал 55-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Гвардейское - ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 46 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 4 локациях

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

На Покровское и Новопавловское направления пришлась половина боев: карта от Генштаба22.08.25, 08:23 • 1588 просмотров

