05:52 • 1576 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
01:26 • 12871 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 28516 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 31362 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 37522 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 22217 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 33274 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 71692 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 79045 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 81572 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
46 з 55 російських дронів знешкодили за ніч над Україною

Київ • УНН

 • 564 перегляди

Вночі 22 серпня ворог атакував Україну 55 ударними БпЛА та дронами-імітаторами. Сили оборони знешкодили 46 ворожих безпілотників на півночі та сході країни.

46 з 55 російських дронів знешкодили за ніч над Україною

росія вночі запустила по Україні 55 безпілотників, знешкоджено 46 з них, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 22 серпня (із 22.30 21 серпня) ворог атакував 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Гвардійське - ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 4 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

На Покровський та Новопавлівський напрямки припала половина боїв: карта від Генштабу22.08.25, 08:23 • 1500 переглядiв

Юлія Шрамко

