46 з 55 російських дронів знешкодили за ніч над Україною

росія вночі запустила по Україні 55 безпілотників, знешкоджено 46 з них, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 22 серпня (із 22.30 21 серпня) ворог атакував 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Гвардійське - ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 4 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

