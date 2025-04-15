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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 14942 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 16117 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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12:10 • 13288 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 34807 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 164564 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 141185 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143890 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136631 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136771 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196838 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 14942 перегляди

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росіяни обстріляли одну із громад Миколаївщини

20 червня російські війська обстріляли з артилерії населені пункти Куцурубської громади Миколаївської області, ніхто не постраждав.

Війна • 21 червня, 06:24 • 21466 перегляди

Через ворожий обстріл Херсон залишився без світла

Через російські обстріли Херсон залишився без електрики, енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Суспільство • 20 червня, 09:50 • 21858 перегляди

Сили ППО збили 19 із 21 "шахедів"

Українські сили протиповітряної оборони збили 19 з 21 російського безпілотника під час нічної атаки.

Суспільство • 19 червня, 04:28 • 36526 перегляди

Повітряні Сили вночі збили 9 "шахедів" із 13-ти та одну авіаційну ракету

Військово-повітряні сили України збили 9 безпілотників "Шахед" і керовану авіаційну ракету Х-59 під час нічної атаки Росії.

Війна • 8 червня, 04:30 • 42622 перегляди

Окупанти завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівщини: зафіксовано 87 вибухів

За добу російські війська завдали 87 ударів з різного озброєння по по прикордонню Чернігівської області.

Суспільство • 5 червня, 07:41 • 18537 перегляди

Сил оборони уразили за добу уразили дві артилерійські системи та засіб ППО рф

За минулу добу повітряні сили та ракетні війська України завдали ударів по двох місцях збору російського особового складу, чотирьом пунктам управління, двом артилерійським системам, системі протиповітряної оборони, скупченню військової техніки та двом складам паливно-мастильних матеріалів.

Війна • 1 червня, 10:26 • 57807 перегляди

Зеленський про нічну масовану атаку: Україні потрібні додаткові Patriot та розширення поставок F-16

Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони Patriot і розширення поставок винищувачів F-16 для захисту свого неба від російських терористичних атак на цивільне населення та інфраструктуру.

Війна • 1 червня, 09:00 • 48816 перегляди

Сили оборони відбили одну атаку рф поблизу Липців на Харківщині

Сили оборони України відбили одну російську атаку під Липцями Харківської області. ЗСУ завдають противнику втрат, в тому числі знищивши 17 одиниць техніки і дві одиниці спецтехніки, а також пошкодивши три ворожі артилерійські системи.

Війна • 1 червня, 08:42 • 24839 перегляди

Ніколи не буває достатньо ракет та систем ППО, враховуючи потужність ворога – Євлаш

Україна ніколи не матиме достатньої кількості ракет і систем протиповітряної оборони, щоб ефективно протистояти масованим комбінованим повітряним атакам Росії, тому їй потрібно більше систем, таких як Patriot, IRIS-T і NASAMS.

Війна • 31 травня, 06:57 • 23640 перегляди

Генштаб: сьогодні вже відбулося 37 боїв, найгарячіше - на Покровському напрямку

На деяких ділянках фронту українські воїни мають успіх, відбивають російські атаки, зокрема, на Покровському напрямку, який залишається найгарячішим, загалом сьогодні відбулося вже 37 бойових зіткнень.

Війна • 21 травня, 08:53 • 42461 перегляди

Повітряні Сили збили 28 із 29 ударних російських дронів

Українські сили протиповітряної оборони за ніч збили 28 з 29 російських ударних безпілотників у різних регіонах України.

Війна • 21 травня, 05:01 • 104181 перегляди

Загибель президента Ірану: ким був Раїсі та що відомо про його наступника

Президент Ірану Ібрагім Раїсі та інші пасажири загинули в авіакатастрофі на північному заході Ірану, в результаті чого віце-президент Мохаммад Мохбер перебрав владу в якості виконуючого обов'язки глави Ірану до нових виборів протягом 50 днів.

Публікації • 20 травня, 12:30 • 414466 перегляди

Під час масованої атаки ворог застосував майже всі типи озброєння, які в нього є – Євлаш

Під час масованої атаки росія застосувала проти України широкий спектр зброї, включаючи крилаті ракети, балістичні ракети та безпілотні літальні апарати, такі як "Кинжал", "Іскандер-М", "Калібр", Х-101, Х-555, безпілотники "Шахід" та інші.

Війна • 8 травня, 09:10 • 25940 перегляди

Окупанти повторно вдарили по об'єктах енергетики на Сумщині: споживачів закликають економитти

росія знову атакувала енергетичні об'єкти в Сумській області, залишивши без електропостачання 419 700 абонентів у 1 325 населених пунктах, але енергетики працювали 24/7, щоб відновити електропостачання.

Війна • 6 травня, 18:06 • 67486 перегляди

У Силах оборони Півдня прокоментували застосування ворогом уночі дронів невстановленого типу

Під час нічної атаки на Україну росіяни використовували невідомі безпілотники, ймовірно, з розвідувальною метою.

Війна • 28 квітня, 14:40 • 30238 перегляди

В небі над Україною вночі Сили оборони знищили всі 13 ворожих "шахедів"

Всі 13 безпілотників типу "Shahed-131/136", запущених росією для нападу на Україну вночі, були знищені українськими силами протиповітряної оборони.

Війна • 18 квітня, 06:19 • 30474 перегляди

В акваторії Чорного та Азовського морів не спостерігається чергування вмс рф, але це не означає зниження загрози ракетних ударів - Гуменюк

Наразі в Чорному та Азовському морях не чергують російські військові кораблі, але це не зменшує рівень загрози ракетних ударів по території України.

Війна • 16 квітня, 06:58 • 20677 перегляди

На лівобережжі Херсонщини ворог здійснив 5 штурмів позицій Сил оборони - Гуменюк

За минулу добу російські війська 5 разів штурмували українські позиції на лівобережжі в Херсонській області, але не мали успіху, в той час як Україна продовжує укріплювати свій плацдарм і знищила 4 ворожих безпілотника "Шахед" на півдні.

Війна • 16 квітня, 06:37 • 22400 перегляди

Ситуація на півдні залишається напруженою.Ворог не припиняє терор, в тому числі і на енергооб'єкти - Гуменюк

Ситуація на півдні України залишається напруженою: ворог продовжує тероризувати, обстрілюючи енергетичні об'єкти та намагаючись виявити українські засоби протиповітряної оборони.

Війна • 16 квітня, 06:11 • 22957 перегляди

Зеленський про атаку на Ізраїль: спільництво режимів Ірану та рф у поширенні терору має отримати об’єднану відповідь світу

Зеленський засудив масовану атаку Ірану на Ізраїль з використанням ракет та "шахедів", підкресливши співпрацю між іранським і російським режимами в поширенні терору, яка повинна отримати об'єднану відповідь світу.

Політика • 14 квітня, 12:03 • 32280 перегляди

Вночі ворог знову атакував Одещину, є пошкодження, але без жертв - Кіпер

російські ударні безпілотники вночі завдали удару по Одеській області, пошкодивши приватний будинок та лінію електропередач, але обійшлося без жертв.

Війна • 9 квітня, 05:45 • 29911 перегляди

Ворог атакує дронами, на Одещині працювала ППО, на Київщині оголосили тривогу

Ворожі ударні безпілотники були помічені в різних регіонах України, що призвело до розгортання протиповітряної оборони в Одесі та підняття по тривозі в Київській області.

Війна • 7 квітня, 22:10 • 100873 перегляди

Цієї ночі мобільні вогневі групи збили ракету "Калібр" - Євлаш

У ніч на 6 квітня мобільна вогнева група збила російську ракету "Калібр", яка атакувала Україну.

Війна • 6 квітня, 10:27 • 33301 перегляди

Клименко назвав імена рятувальників, загиблих вночі у Харкові

Троє рятувальників, Владислав Логінов, Сергій Байдалінов та Володимир Матюшенко, загинули в Харкові під час атаки російського безпілотника, рятуючи людей.

Війна • 4 квітня, 07:41 • 22788 перегляди

На Новопавлівському напрямку росіяни намагались прорвати оборону за підтримки авіації - Генштаб

За минулу добу на лінії фронту відбулося 54 бойових зіткнення, найбільше обстрілів противник провів на Новопавлівському, Авдіївському та Бахмутському напрямках, завдавши 5 ракетних та 50 авіаційних ударів, а також 37 разів застосувавши реактивні системи залпового вогню.

Війна • 3 квітня, 16:41 • 29435 перегляди

Євлаш про нічну атаку малою кількістю дронів: рф продовжує вивчати обстановку, накопичує ударні засоби

Росія продовжує вивчати обстановку і накопичувати ударні засоби, запускаючи невелику кількість безпілотників для розвідки і виявлення українських засобів протиповітряної оборони.

Війна • 3 квітня, 06:48 • 51496 перегляди

ГУР атакувало завод зі збірки "шахедів" у рф: що відомо про це виробництво і до чого тут Tinder

Дрони атакували територію підприємства, розташованого в місті Єлабуга в Татарстані. На атакованому підприємстві відбувалося виробництво дронів.

Війна • 2 квітня, 09:02 • 511406 перегляди

Євлаш пояснив затишшя щодо масованих ударів рф шахедами

За результатами своїх атак росіяни проводять аналіз та розвідку, намагаючись виявити місця розташування українських систем ППО і радіолокаційних станцій.

Війна • 1 квітня, 09:01 • 23621 перегляди

Працівниця дитячого садка коригувала ракетні удари по Харкову - CБУ

Працівницю дитячого садка в Харкові затримали за те, що вона діяла як агент російської розвідки, надаючи координати та розвідувальні дані для корегування ворожих ударів по місту.

Війна • 1 квітня, 07:26 • 26575 перегляди

МВС: під ворожим ударом вночі були 10 регіонів, по меддопомогу звернулися 6 людей, серед яких – дитина

10 областей України були атаковані вночі російськими ракетами та безпілотниками, пошкодивши енергетичну інфраструктуру, цивільні об'єкти та житлові будинки, внаслідок чого 6 людей, у тому числі дитина, звернулися за медичною допомогою.

Суспільство • 29 березня, 07:28 • 23352 перегляди