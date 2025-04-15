20 червня російські війська обстріляли з артилерії населені пункти Куцурубської громади Миколаївської області, ніхто не постраждав.
Через російські обстріли Херсон залишився без електрики, енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи.
Українські сили протиповітряної оборони збили 19 з 21 російського безпілотника під час нічної атаки.
Військово-повітряні сили України збили 9 безпілотників "Шахед" і керовану авіаційну ракету Х-59 під час нічної атаки Росії.
За добу російські війська завдали 87 ударів з різного озброєння по по прикордонню Чернігівської області.
За минулу добу повітряні сили та ракетні війська України завдали ударів по двох місцях збору російського особового складу, чотирьом пунктам управління, двом артилерійським системам, системі протиповітряної оборони, скупченню військової техніки та двом складам паливно-мастильних матеріалів.
Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони Patriot і розширення поставок винищувачів F-16 для захисту свого неба від російських терористичних атак на цивільне населення та інфраструктуру.
Сили оборони України відбили одну російську атаку під Липцями Харківської області. ЗСУ завдають противнику втрат, в тому числі знищивши 17 одиниць техніки і дві одиниці спецтехніки, а також пошкодивши три ворожі артилерійські системи.
Україна ніколи не матиме достатньої кількості ракет і систем протиповітряної оборони, щоб ефективно протистояти масованим комбінованим повітряним атакам Росії, тому їй потрібно більше систем, таких як Patriot, IRIS-T і NASAMS.
На деяких ділянках фронту українські воїни мають успіх, відбивають російські атаки, зокрема, на Покровському напрямку, який залишається найгарячішим, загалом сьогодні відбулося вже 37 бойових зіткнень.
Українські сили протиповітряної оборони за ніч збили 28 з 29 російських ударних безпілотників у різних регіонах України.
Президент Ірану Ібрагім Раїсі та інші пасажири загинули в авіакатастрофі на північному заході Ірану, в результаті чого віце-президент Мохаммад Мохбер перебрав владу в якості виконуючого обов'язки глави Ірану до нових виборів протягом 50 днів.
Під час масованої атаки росія застосувала проти України широкий спектр зброї, включаючи крилаті ракети, балістичні ракети та безпілотні літальні апарати, такі як "Кинжал", "Іскандер-М", "Калібр", Х-101, Х-555, безпілотники "Шахід" та інші.
росія знову атакувала енергетичні об'єкти в Сумській області, залишивши без електропостачання 419 700 абонентів у 1 325 населених пунктах, але енергетики працювали 24/7, щоб відновити електропостачання.
Під час нічної атаки на Україну росіяни використовували невідомі безпілотники, ймовірно, з розвідувальною метою.
Всі 13 безпілотників типу "Shahed-131/136", запущених росією для нападу на Україну вночі, були знищені українськими силами протиповітряної оборони.
Наразі в Чорному та Азовському морях не чергують російські військові кораблі, але це не зменшує рівень загрози ракетних ударів по території України.
За минулу добу російські війська 5 разів штурмували українські позиції на лівобережжі в Херсонській області, але не мали успіху, в той час як Україна продовжує укріплювати свій плацдарм і знищила 4 ворожих безпілотника "Шахед" на півдні.
Ситуація на півдні України залишається напруженою: ворог продовжує тероризувати, обстрілюючи енергетичні об'єкти та намагаючись виявити українські засоби протиповітряної оборони.
Зеленський засудив масовану атаку Ірану на Ізраїль з використанням ракет та "шахедів", підкресливши співпрацю між іранським і російським режимами в поширенні терору, яка повинна отримати об'єднану відповідь світу.
російські ударні безпілотники вночі завдали удару по Одеській області, пошкодивши приватний будинок та лінію електропередач, але обійшлося без жертв.
Ворожі ударні безпілотники були помічені в різних регіонах України, що призвело до розгортання протиповітряної оборони в Одесі та підняття по тривозі в Київській області.
У ніч на 6 квітня мобільна вогнева група збила російську ракету "Калібр", яка атакувала Україну.
Троє рятувальників, Владислав Логінов, Сергій Байдалінов та Володимир Матюшенко, загинули в Харкові під час атаки російського безпілотника, рятуючи людей.
За минулу добу на лінії фронту відбулося 54 бойових зіткнення, найбільше обстрілів противник провів на Новопавлівському, Авдіївському та Бахмутському напрямках, завдавши 5 ракетних та 50 авіаційних ударів, а також 37 разів застосувавши реактивні системи залпового вогню.
Росія продовжує вивчати обстановку і накопичувати ударні засоби, запускаючи невелику кількість безпілотників для розвідки і виявлення українських засобів протиповітряної оборони.
Дрони атакували територію підприємства, розташованого в місті Єлабуга в Татарстані. На атакованому підприємстві відбувалося виробництво дронів.
За результатами своїх атак росіяни проводять аналіз та розвідку, намагаючись виявити місця розташування українських систем ППО і радіолокаційних станцій.
Працівницю дитячого садка в Харкові затримали за те, що вона діяла як агент російської розвідки, надаючи координати та розвідувальні дані для корегування ворожих ударів по місту.
10 областей України були атаковані вночі російськими ракетами та безпілотниками, пошкодивши енергетичну інфраструктуру, цивільні об'єкти та житлові будинки, внаслідок чого 6 людей, у тому числі дитина, звернулися за медичною допомогою.