"Невидимий фронт": нерозірвані боєприпаси перетворюють Україну на одну з найбільш замінованих країн світу
Чверть території України забруднена мінами та вибухонебезпечними залишками війни, що призвело до загибелі 359 людей, серед яких 18 дітей. Очищення українських земель від мін стане найбільшим і найскладнішим гуманітарним розмінуванням у світі.
Чверть території України сьогодні забруднена мінами та вибухонебезпечними залишками війни – площа більша, ніж вся Англія. Вони забирають життя сотень людей, позбавляють громади доріг, полів і парків та перетворюють буденність на небезпечну гру зі смертю.
Про це йдеться у матеріалі Тhe Guardian, пише УНН.
Деталі
Україна опинилася у числі найбільш замінованих країн світу. З початку повномасштабного вторгнення росії на українській землі розсіяно понад мільйон мін та нерозірваних боєприпасів. За офіційними даними ДСНС, через них уже загинули щонайменше 359 людей, серед яких 18 дітей, а близько тисячі отримали поранення.
На північному сході, у Шостці Сумської області, менше ніж за 50 км від кордону з рф, люди живуть під подвійною загрозою: атаки "Шахедів" та артилерії можуть принести смерть одразу, а залишені після обстрілів міни – через тижні чи навіть роки.
Міни зараз усюди: скинуті з дронів, розкидані ракетами. Два тижні тому сім’я підірвалася на дорозі, якою користувалася роками. Цю міну встановили нещодавно, ймовірно, з безпілотника
Подібні трагедії – не виняток. На півдні, у Херсоні, Людмила Криворотько втратила двох дітей, коли їхня автівка підірвалася на російській міні.
Мій 19-річний син і 22-річна донька загинули миттєво. Молодші діти були поранені, але вижили
Через два роки після трагедії їхні тіла досі вкриті шрамами, а життя – страхом.
Міни стають справжніми "пастками часу". Вони можуть виглядати як камінь, іграшка чи невеликий предмет у траві. Серед них – радянські "метелики", що десятиліттями продовжують калічити дітей в Афганістані й нині масово знаходяться в Україні.
За оцінками ООН, очищення українських земель стане найбільшим і найскладнішим гуманітарним розмінуванням у світі. Протитанкові та протитранспортні міни з потужними зарядами, тисячі нерозірваних снарядів і мінометів – усе це роками залишатиметься смертельною загрозою.
Водночас Україна, на відміну від багатьох сусідів, змушена переглядати свою політику щодо Оттавської конвенції, яка забороняє використання більшості типів наземних мін. Уряд пояснює: в умовах російської агресії країна має право забезпечувати оборону, навіть якщо це означає застосування мін для захисту від наступу.
Попри це, гуманітарне розмінування лишається пріоритетом. У Сумській області, наприклад, волонтери разом із Червоним Хрестом проводять навчання для цивільних. Вони пояснюють, як розпізнати небезпечні предмети й чого робити категорично не можна. Та, як зізнається Кисельова, люди поступово звикають до війни.
Поки їх особисто не зачепило – вони думають, що це нормально. Найбільший ризик – діти та підлітки. Діти беруть усе в руки, а підлітки шукають пригод
У виданні Тhe Guardian підкреслюють, що Україна вже платить страшну ціну за те, щоб її поля й дороги знову стали безпечними. Але справжня боротьба з "невидимим фронтом" лише починається, і вона триватиме десятиліттями.
