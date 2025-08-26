$41.430.15
"Невидимий фронт": нерозірвані боєприпаси перетворюють Україну на одну з найбільш замінованих країн світу

Київ • УНН

Київ • УНН

 62 перегляди

Чверть території України забруднена мінами та вибухонебезпечними залишками війни, що призвело до загибелі 359 людей, серед яких 18 дітей. Очищення українських земель від мін стане найбільшим і найскладнішим гуманітарним розмінуванням у світі.

"Невидимий фронт": нерозірвані боєприпаси перетворюють Україну на одну з найбільш замінованих країн світу

Чверть території України сьогодні забруднена мінами та вибухонебезпечними залишками війни – площа більша, ніж вся Англія. Вони забирають життя сотень людей, позбавляють громади доріг, полів і парків та перетворюють буденність на небезпечну гру зі смертю.

Про це йдеться у матеріалі Тhe Guardian, пише УНН.

Деталі

Україна опинилася у числі найбільш замінованих країн світу. З початку повномасштабного вторгнення росії на українській землі розсіяно понад мільйон мін та нерозірваних боєприпасів. За офіційними даними ДСНС, через них уже загинули щонайменше 359 людей, серед яких 18 дітей, а близько тисячі отримали поранення.

Мапа територій, які можуть бути забруднені мінами та боєприпасами
Мапа територій, які можуть бути забруднені мінами та боєприпасами

На північному сході, у Шостці Сумської області, менше ніж за 50 км від кордону з рф, люди живуть під подвійною загрозою: атаки "Шахедів" та артилерії можуть принести смерть одразу, а залишені після обстрілів міни – через тижні чи навіть роки. 

Міни зараз усюди: скинуті з дронів, розкидані ракетами. Два тижні тому сім’я підірвалася на дорозі, якою користувалася роками. Цю міну встановили нещодавно, ймовірно, з безпілотника

– розповідає саперка та місцева жителька Єлизавета Кисельова.

Подібні трагедії – не виняток. На півдні, у Херсоні, Людмила Криворотько втратила двох дітей, коли їхня автівка підірвалася на російській міні. 

Мій 19-річний син і 22-річна донька загинули миттєво. Молодші діти були поранені, але вижили

– каже жінка. 

Через два роки після трагедії їхні тіла досі вкриті шрамами, а життя – страхом.

Міни стають справжніми "пастками часу". Вони можуть виглядати як камінь, іграшка чи невеликий предмет у траві. Серед них – радянські "метелики", що десятиліттями продовжують калічити дітей в Афганістані й нині масово знаходяться в Україні.

Україна уклала угоду з Італією та ПРООН на 1,5 мільйона євро з гуманітарного розмінування20.06.25, 19:51 • 3518 переглядiв

За оцінками ООН, очищення українських земель стане найбільшим і найскладнішим гуманітарним розмінуванням у світі. Протитанкові та протитранспортні міни з потужними зарядами, тисячі нерозірваних снарядів і мінометів – усе це роками залишатиметься смертельною загрозою.

Румунія прагне розширити спільну з Болгарією і Туреччиною місію з розмінування Чорного моря для захисту від рф15.08.25, 01:25 • 6080 переглядiв

Водночас Україна, на відміну від багатьох сусідів, змушена переглядати свою політику щодо Оттавської конвенції, яка забороняє використання більшості типів наземних мін. Уряд пояснює: в умовах російської агресії країна має право забезпечувати оборону, навіть якщо це означає застосування мін для захисту від наступу.

Попри це, гуманітарне розмінування лишається пріоритетом. У Сумській області, наприклад, волонтери разом із Червоним Хрестом проводять навчання для цивільних. Вони пояснюють, як розпізнати небезпечні предмети й чого робити категорично не можна. Та, як зізнається Кисельова, люди поступово звикають до війни. 

Поки їх особисто не зачепило – вони думають, що це нормально. Найбільший ризик – діти та підлітки. Діти беруть усе в руки, а підлітки шукають пригод

– каже саперка.

У виданні Тhe Guardian підкреслюють, що Україна вже платить страшну ціну за те, щоб її поля й дороги знову стали безпечними. Але справжня боротьба з "невидимим фронтом" лише починається, і вона триватиме десятиліттями.

Румунія прагне розширити спільну з Болгарією і Туреччиною місію з розмінування Чорного моря для захисту від рф15.08.25, 01:25 • 6080 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
