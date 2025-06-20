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Україна уклала угоду з Італією та ПРООН на 1,5 мільйона євро з гуманітарного розмінування

Київ • УНН

 • 516 перегляди

Україна уклала тристоронню угоду з Італією та ПРООН на 1,5 мільйона євро для гуманітарного розмінування. Кошти спрямують на очищення агроземель, відновлення інфраструктури та економічної активності на звільнених територіях.

Україна уклала угоду з Італією та ПРООН на 1,5 мільйона євро з гуманітарного розмінування

Україна підписала тристоронню угоду з Італією та Програмою розвитку ООН (ПРООН) про надання фінансування в розмірі 1,5 мільйона євро на реалізацію гуманітарних проєктів у сфері розмінування. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство економіки України.

Деталі

Згідно з офіційною заявою, ці кошти будуть спрямовані на очищення сільськогосподарських угідь від вибухонебезпечних предметів, відновлення критичної інфраструктури, пожвавлення економічної активності на звільнених територіях та сприяння поверненню місцевого населення до своїх домівок.

Ця угода є важливою для реалізації Національної стратегії з протимінної діяльності і дозволить реалізувати проєкти з очищення агроземель, розвитку інфраструктури, відновлення економічної активності на деокупованих територіях і сприяти поверненню громадян до своїх домівок. Укладена угода на 1,5 млн євро демонструє силу міжнародного партнерства, яке є критично важливим для стійкості нашої держави

- наголосила перша віцепрем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

За попередніми оцінками, приблизно 138 000 квадратних кілометрів української території можуть бути потенційно забруднені мінами та іншими вибухонебезпечними предметами. Це становить пряму загрозу для життя мирного населення і суттєво стримує відновлення економіки.

У межах спільних ініціатив Україна активно впроваджує сучасні технології в сфері розмінування. Зокрема, нещодавно в країні відкрито новий полігон для випробувань інноваційних рішень і техніки, призначеної для знешкодження вибухонебезпечних залишків війни.

Вже цього літа Міністерство економіки спільно з ПРООН організує масштабний захід, на якому зберуться виробники обладнання для механізованого розмінування, представники агропромислового комплексу, обласних військових адміністрацій, Міністерства оборони, ДСНС та міжнародних партнерів. Метою є об'єднання зусиль задля прискорення розмінування та відновлення безпечного життя на звільнених територіях.

Нагадаємо

В Україні на початок червня сертифіковано 108 операторів з розмінування забруднених вибухівкою територій. Обсяги гуманітарного розмінування проти торішніх зросли на 50%.

В Україні відкрили спеціалізований полігон для тестування технологій з розмінування UTTC06.06.25, 13:20 • 2414 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаНовини Світу
Свириденко Юлія Анатоліївна
Міністерство оборони України
Італія
Україна
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