Украина заключила соглашение с Италией и ПРООН на 1,5 миллиона евро по гуманитарному разминированию

Украина подписала трехстороннее соглашение с Италией и Программой развития ООН (ПРООН) о предоставлении финансирования в размере 1,5 миллиона евро на реализацию гуманитарных проектов в сфере разминирования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Детали

Согласно официальному заявлению, эти средства будут направлены на очистку сельскохозяйственных угодий от взрывоопасных предметов, восстановление критической инфраструктуры, оживление экономической активности на освобожденных территориях и содействие возвращению местного населения в свои дома.

Это соглашение является важным для реализации Национальной стратегии по противоминной деятельности и позволит реализовать проекты по очистке агроземель, развитию инфраструктуры, восстановлению экономической активности на деоккупированных территориях и способствовать возвращению граждан в свои дома. Заключенное соглашение на 1,5 млн евро демонстрирует силу международного партнерства, которое является критически важным для устойчивости нашего государства - подчеркнула первая вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

По предварительным оценкам, примерно 138 000 квадратных километров украинской территории могут быть потенциально загрязнены минами и другими взрывоопасными предметами. Это представляет прямую угрозу для жизни мирного населения и существенно сдерживает восстановление экономики.

В рамках совместных инициатив Украина активно внедряет современные технологии в сфере разминирования. В частности, недавно в стране открыт новый полигон для испытаний инновационных решений и техники, предназначенной для обезвреживания взрывоопасных остатков войны.

Уже этим летом Министерство экономики совместно с ПРООН организует масштабное мероприятие, на котором соберутся производители оборудования для механизированного разминирования, представители агропромышленного комплекса, областных военных администраций, Министерства обороны, ГСЧС и международных партнеров. Целью является объединение усилий для ускорения разминирования и восстановления безопасной жизни на освобожденных территориях.

Напомним

В Украине на начало июня сертифицировано 108 операторов по разминированию загрязненных взрывчаткой территорий. Объемы гуманитарного разминирования по сравнению с прошлогодними выросли почти на 50%.

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