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В Украине открыли специализированный полигон для тестирования технологий по разминированию UTTC

Киев • УНН

 • 288 просмотра

В Украине открыли Учебно-испытательный комплекс UTTC для развития технологий в сфере противоминной деятельности. Полигон имеет трассы для испытания различных средств разминирования.

В Украине открыли специализированный полигон для тестирования технологий по разминированию UTTC

По инициативе Министерства обороны в Украине оборудовали и открыли Учебно-испытательный комплекс по развитию новейших технологий в сфере противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности UTTC (Ukrainian Training and Testing Complex). Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

Детали

По случаю открытия на полигоне представили продукцию отечественных предприятий, экспозиции научных учреждений и техно-индустриальных кластеров.

Этот комплекс является уникальной площадкой как для практического использования, так и для межведомственного и международного сотрудничества, испытания отечественных и иностранных образцов в сфере противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности

– отметил начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, полковник Руслан Берегуля.

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Сообщается, что специализированный комплекс имеет трассы и полосы препятствий для легких и тяжелых механизированных средств разминирования, площадки для испытания беспилотных авиационных и наземных роботизированных систем, металлодетекторов, специального оборудования для разминирования сооружений гражданской защиты и оборудования для экологического контроля.

Именно здесь будет аккумулироваться опыт в сфере противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, научно-исследовательская деятельность и производственные возможности для разработки, испытания и внедрения новейших инновационных проектов

- говорится в сообщении.

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В открытии полигона приняли участие специалисты по разминированию Сил безопасности и обороны Украины, представители центральных и местных органов исполнительной власти, представители стран-партнеров, бизнеса, международных организаций и операторов противоминной деятельности.

Напомним

Первый украинский тяжелый комплекс дистанционного разминирования "ГАРТ 5100" прошел сертификацию и готовится к серийному производству. Он управляется дистанционно, имеет скорость 1.5 км/ч и разминирует более 2 гектаров в день.

Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаТехнологии
Министерство обороны Украины
Украина
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