В Украине открыли специализированный полигон для тестирования технологий по разминированию UTTC

По инициативе Министерства обороны в Украине оборудовали и открыли Учебно-испытательный комплекс по развитию новейших технологий в сфере противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности UTTC (Ukrainian Training and Testing Complex). Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

По случаю открытия на полигоне представили продукцию отечественных предприятий, экспозиции научных учреждений и техно-индустриальных кластеров.

Этот комплекс является уникальной площадкой как для практического использования, так и для межведомственного и международного сотрудничества, испытания отечественных и иностранных образцов в сфере противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности