Федоров показал эффективную работу "Змея": новосозданного робота для разминирования
Киев • УНН
Министр Федоров представил робота "Змей" для разминирования, разработанного Rovertech. Он обезвреживает взрывчатку и очищает путь для пехоты, работая даже на сложных участках фронта.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал, как работает робот "Змей", предназначенный для разминирования сложных участков фронта. Соответствующее видео Федоров разместил на своей странице в Telegram, пишет УНН.
Робот выдерживает подрыв двух противотанковых мин и может выполнять задачи в самых сложных условиях
Детали
По словам Федорова, мобильный многоразовый разминировщик "Змей" v1.2 был разработан и создан компанией, которая является участником Brave1 — Rovertech. Его главной задачей является боевое разминирование.
Он обезвреживает взрывчатку на заминированных участках фронта и очищает путь для пехоты и техники. Также робот принимает участие в гуманитарном разминировании Харьковщины, Херсонщины и Николаевщины
Министр также отметил, что "Змей" в 40 раз дешевле в использовании, чем традиционное разминирование. Для начала работы необходимы всего три минуты, а для максимальной точности робот работает в связке с дроном.
Робот эффективен на сложном ландшафте, густой растительности и лесах. Он очищает до 2,5 га площади ежедневно, тратя всего 6 литров на 1,2 часа работы
Дополнение
Минобороны допустило к использованию Силами обороны наземного роботизированного комплекса D-21-12R. Он имеет на вооружении пулемет, который может оказывать поддержку бойцам на поле боя.
В Украине кодифицировали и допустили к эксплуатации в подразделениях Сил обороны наземный роботизированный комплекс (НРК) "Лють" отечественного производства. Он предназначен для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях