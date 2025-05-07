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Федоров показал эффективную работу "Змея": новосозданного робота для разминирования

Киев • УНН

 • 910 просмотра

Министр Федоров представил робота "Змей" для разминирования, разработанного Rovertech. Он обезвреживает взрывчатку и очищает путь для пехоты, работая даже на сложных участках фронта.

Федоров показал эффективную работу "Змея": новосозданного робота для разминирования

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал, как работает робот "Змей", предназначенный для разминирования сложных участков фронта. Соответствующее видео Федоров разместил на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Робот выдерживает подрыв двух противотанковых мин и может выполнять задачи в самых сложных условиях

- сообщил Федоров.

Детали

По словам Федорова, мобильный многоразовый разминировщик "Змей" v1.2 был разработан и создан компанией, которая является участником Brave1 — Rovertech. Его главной задачей является боевое разминирование.

Он обезвреживает взрывчатку на заминированных участках фронта и очищает путь для пехоты и техники. Также робот принимает участие в гуманитарном разминировании Харьковщины, Херсонщины и Николаевщины

- сообщил Федоров.

Министр также отметил, что "Змей" в 40 раз дешевле в использовании, чем традиционное разминирование. Для начала работы необходимы всего три минуты, а для максимальной точности робот работает в связке с дроном.

Робот эффективен на сложном ландшафте, густой растительности и лесах. Он очищает до 2,5 га площади ежедневно, тратя всего 6 литров на 1,2 часа работы

- пояснил Федоров.

Дополнение

Минобороны допустило к использованию Силами обороны наземного роботизированного комплекса D-21-12R. Он имеет на вооружении пулемет, который может оказывать поддержку бойцам на поле боя.

В Украине кодифицировали и допустили к эксплуатации в подразделениях Сил обороны наземный роботизированный комплекс (НРК) "Лють" отечественного производства. Он предназначен для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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