Федоров показал эффективную работу "Змея": новосозданного робота для разминирования

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал, как работает робот "Змей", предназначенный для разминирования сложных участков фронта. Соответствующее видео Федоров разместил на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Робот выдерживает подрыв двух противотанковых мин и может выполнять задачи в самых сложных условиях

По словам Федорова, мобильный многоразовый разминировщик "Змей" v1.2 был разработан и создан компанией, которая является участником Brave1 — Rovertech. Его главной задачей является боевое разминирование.

Он обезвреживает взрывчатку на заминированных участках фронта и очищает путь для пехоты и техники. Также робот принимает участие в гуманитарном разминировании Харьковщины, Херсонщины и Николаевщины

Министр также отметил, что "Змей" в 40 раз дешевле в использовании, чем традиционное разминирование. Для начала работы необходимы всего три минуты, а для максимальной точности робот работает в связке с дроном.

Робот эффективен на сложном ландшафте, густой растительности и лесах. Он очищает до 2,5 га площади ежедневно, тратя всего 6 литров на 1,2 часа работы