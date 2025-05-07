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Федоров показав ефективну роботу "Змія": новоствореного робота для розмінування

Київ • УНН

 • 860 перегляди

Міністр Федоров представив робота "Змій" для розмінування, розробленого Rovertech. Він знешкоджує вибухівку та очищає шлях для піхоти, працюючи навіть на складних ділянках фронту.

Федоров показав ефективну роботу "Змія": новоствореного робота для розмінування

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав, як працює робот "Змій", призначений для розмінування складних ділянок фронту. Відповідне відео Федоров розмістив на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Робот витримує підрив двох протитанкових мін та може виконувати завдання в найскладніших умовах

- повідомив Федоров.

Деталі

За словами Федорова, мобільний багаторазовий розміновувач "Змій" v1.2 був розроблений і створений компанією, яка є учасником Brave1 — Rovertech. Його головним завданням є бойове розмінування.

Він знешкоджує вибухівки на замінованих ділянках фронту та очищає шлях для піхоти й техніки. Також робот бере участь у гуманітарному розмінуванні Харківщини, Херсонщини та Миколаївщини

- повідомив Федоров.

Міністр також зазначив, що "Змій" у 40 разів дешевший у використанні, ніж традиційне розмінування. Для початку роботи необхідні лише три хвилини, а для максимальної точності робот працює у звʼязці з дроном.

Робот ефективний на складному ландшафті, густій рослинності та лісах. Він очищає до 2,5 га площі щодня, витрачаючи лише 6 літрів на 1,2 години роботи

- пояснив Федоров.

Доповнення

Міноборони допустило до використання Силами оборони наземного роботизованого комплексу D-21-12R. Він має на озброєнні кулемет, який може надавати підтримку бійцям на полі бою.

В Україні кодифікували та допустили до експлуатації у підрозділах Сил оборони наземний роботизований комплекс (НРК) "Лють" вітчизняного виробництва. Він призначений для виконання широкого спектра завдань у складних умовах

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