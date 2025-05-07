Федоров показав ефективну роботу "Змія": новоствореного робота для розмінування
Київ • УНН
Міністр Федоров представив робота "Змій" для розмінування, розробленого Rovertech. Він знешкоджує вибухівку та очищає шлях для піхоти, працюючи навіть на складних ділянках фронту.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав, як працює робот "Змій", призначений для розмінування складних ділянок фронту. Відповідне відео Федоров розмістив на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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Деталі
За словами Федорова, мобільний багаторазовий розміновувач "Змій" v1.2 був розроблений і створений компанією, яка є учасником Brave1 — Rovertech. Його головним завданням є бойове розмінування.
Він знешкоджує вибухівки на замінованих ділянках фронту та очищає шлях для піхоти й техніки. Також робот бере участь у гуманітарному розмінуванні Харківщини, Херсонщини та Миколаївщини
Міністр також зазначив, що "Змій" у 40 разів дешевший у використанні, ніж традиційне розмінування. Для початку роботи необхідні лише три хвилини, а для максимальної точності робот працює у звʼязці з дроном.
Робот ефективний на складному ландшафті, густій рослинності та лісах. Він очищає до 2,5 га площі щодня, витрачаючи лише 6 літрів на 1,2 години роботи
Доповнення
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