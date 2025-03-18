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ЗСУ взяли на озброєння роботизований комплекс "Лють": що він може

Київ • УНН

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Український наземний робокомплекс "Лють" кодифіковано та допущено до експлуатації. Він веде спостереження, має кулемет 7.62 та виявляє цілі вдень і вночі.

ЗСУ взяли на озброєння роботизований комплекс "Лють": що він може

В Україні кодифікували та допустили до експлуатації у підрозділах Сил оборони наземний роботизований комплекс (НРК) "Лють" вітчизняного виробництва. Він призначений для виконання широкого спектра завдань у складних умовах, пише УНН з посиланням на Міністерство оборони.

"Лють" буде використовуватись для ведення спостереження та вогневої підтримки дій українських підрозділів, розповіли у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Роботизований комплекс "Лють" випробований у реальних бойових умовах. Він має на озброєнні кулемет калібру 7.62 і додаткове обладнання, завдяки якому здатен виявляти та уражати цілі як удень, так і вночі.

"НРК досить компактний – поміщається у кузов військового пікапа, оснащений безшумним електричним двигуном. Ємності акумуляторів вистачає на досить тривалий час роботи", - говориться у повідомленні Мін оборони.

"Лють" має досить високий кліренс, що дозволяє стабільно пересуватися по місцевості зі складним рельєфом. Також цей комплекс працює за широкого діапазону температур.

Під час виконання бойового завдання оператор керує комплексом із захищеної позиції, не наражаючи себе на небезпеку.

"Головне завдання наземних роботів – посилити наші підрозділи та замінити солдата на найнебезпечніших ділянках", - говориться у роз’ясненні Міноборони.

Доповнено

Українські оператори дронами у лютому уразили та знищили цілей росіян на 22% більше у порівнянні з січнем. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський зазначив, що особливо цінною частиною таких нарад він вважає доповіді командирів підрозділів БпАК щодо застосування і розвитку безпілотних сил та засобів.

Партнерам України показали розробки українського ОПК - у тому числі FPV-дрони на оптоволокні, річкові дрони, ракети-дрони і наземні роботизовані платформи.

Павло Зінченко

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