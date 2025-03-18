ВСУ приняли на вооружение роботизированный комплекс "Лють": что он может
Киев • УНН
Украинский наземный робокомплекс "Лють" кодифицирован и допущен к эксплуатации. Он ведет наблюдение, имеет пулемет 7.62 и выявляет цели днем и ночью.
В Украине кодифицировали и допустили к эксплуатации в подразделениях Сил обороны наземный роботизированный комплекс (НРК) "Лють" отечественного производства. Он предназначен для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях, пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны.
"Лють" будет использоваться для ведения наблюдения и огневой поддержки действий украинских подразделений, рассказали в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
Роботизированный комплекс "Лють" испытан в реальных боевых условиях. Он имеет на вооружении пулемет калибра 7.62 и дополнительное оборудование, благодаря которому способен выявлять и поражать цели как днем, так и ночью.
"НРК достаточно компактный – помещается в кузов военного пикапа, оснащен бесшумным электрическим двигателем. Емкости аккумуляторов хватает на достаточно длительное время работы", - говорится в сообщении Мин обороны.
"Лють" имеет достаточно высокий клиренс, что позволяет стабильно передвигаться по местности со сложным рельефом. Также этот комплекс работает в широком диапазоне температур.
Во время выполнения боевого задания оператор управляет комплексом с защищенной позиции, не подвергая себя опасности.
"Главная задача наземных роботов – усилить наши подразделения и заменить солдата на самых опасных участках", - говорится в разъяснении Минобороны.
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Украинские операторы дронами в феврале поразили и уничтожили целей россиян на 22% больше по сравнению с январем. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Сырский отметил, что особенно ценной частью таких совещаний он считает доклады командиров подразделений БпАК о применении и развитии беспилотных сил и средств.
Партнерам Украины показали разработки украинского ОПК - в том числе FPV-дроны на оптоволокне, речные дроны, ракеты-дроны и наземные роботизированные платформы.