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Україна показала партнерам нові військові розробки: від FPV на оптоволокні до річкових дронів

Україна показала партнерам нові військові розробки: від FPV на оптоволокні до річкових дронів

Київ • УНН

 • 52440 перегляди

Президент Зеленський представив партнерам нові розробки українського ОПК, включаючи FPV-дрони на оптоволокні та роботизовані платформи. За три роки війни оборонна промисловість значно розвинулась та планує збільшити виробництво дронів.

Партнерам України показали розробки українського ОПК - у тому числі FPV-дрони на оптоволокні, річкові дрони, ракети-дрони і наземні роботизовані платформи, повідомив у вівторок Президент України Володимир Зеленський у соцмережах, показавши відео із події, пише УНН.

Деталі

"БпЛА-розвідники, FPV-дрони на оптоволокні, наземні роботизовані платформи, дрони-перехоплювачі, засоби РЕБ та РЕР, системи зв’язку, річкові дрони, а також ракети-дрони – усе це діє на полі бою та захищає. І все це вироби нашої оборонної галузі", - зазначив Зеленський.

Президент вказав, що український ОПК відродився й розвинувся за три роки повномасштабного російського вторгнення.

"Ці важливі речі, які допомагають нашим воїнам, показали партнерам у межах саміту Support Ukraine. Дякую за інвестиції в наше оборонне виробництво, у те, що допомагає Україні ставати міцнішою. Цього року всіх типів дронів зробимо ще більше", - наголосив Зеленський.

Україна збільшила виробництво дронів у 10 разів та виділяє ще майже 8 млрд на закупівлю21.02.25, 12:36 • 21669 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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