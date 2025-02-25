Україна показала партнерам нові військові розробки: від FPV на оптоволокні до річкових дронів

Партнерам України показали розробки українського ОПК - у тому числі FPV-дрони на оптоволокні, річкові дрони, ракети-дрони і наземні роботизовані платформи, повідомив у вівторок Президент України Володимир Зеленський у соцмережах, показавши відео із події, пише УНН.

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"БпЛА-розвідники, FPV-дрони на оптоволокні, наземні роботизовані платформи, дрони-перехоплювачі, засоби РЕБ та РЕР, системи зв’язку, річкові дрони, а також ракети-дрони – усе це діє на полі бою та захищає. І все це вироби нашої оборонної галузі", - зазначив Зеленський.

Президент вказав, що український ОПК відродився й розвинувся за три роки повномасштабного російського вторгнення.

"Ці важливі речі, які допомагають нашим воїнам, показали партнерам у межах саміту Support Ukraine. Дякую за інвестиції в наше оборонне виробництво, у те, що допомагає Україні ставати міцнішою. Цього року всіх типів дронів зробимо ще більше", - наголосив Зеленський.

Україна збільшила виробництво дронів у 10 разів та виділяє ще майже 8 млрд на закупівлю