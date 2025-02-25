Украина показала партнерам новые военные разработки: от FPV на оптоволокне до речных дронов
Киев • УНН
Президент Зеленский представил партнерам новые разработки украинского ОПК, включая FPV-дроны на оптоволокне и роботизированные платформы. За три года войны оборонная промышленность значительно развилась и планирует увеличить производство дронов.
Партнерам Украины показали разработки украинского ОПК - в том числе FPV-дроны на оптоволокне, речные дроны, ракеты-дроны и наземные роботизированные платформы, сообщил во вторник Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях, показав видео с события, пишет УНН.
Детали
"БпЛА-разведчики, FPV-дроны на оптоволокне, наземные роботизированные платформы, дроны-перехватчики, средства РЭБ и РЭР, системы связи, речные дроны, а также ракеты-дроны - все это действует на поле боя и защищает. И все это изделия нашей оборонной отрасли", - отметил Зеленский.
Президент указал, что украинский ОПК возродился и развился за три года полномасштабного российского вторжения.
"Эти важные вещи, которые помогают нашим воинам, показали партнерам в рамках саммита Support Ukraine. Спасибо за инвестиции в наше оборонное производство, в то, что помогает Украине становиться крепче. В этом году всех типов дронов сделаем еще больше", - подчеркнул Зеленский.
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