Україна збільшила виробництво дронів у 10 разів та виділяє ще майже 8 млрд на закупівлю
Київ • УНН
Виробництво безпілотників в Україні у січні зросло в 10 разів порівняно з минулим роком. Уряд виділяє додаткові 7,9 млрд грн на закупівлю дронів через Держспецзв'язку.
Уряд ставить перед собою завдання довести власне виробництво зброї щонайменше до половини від потреби, тоді як зараз ця цифра - близько третини. Виробництво безпілотників в Україні у січні зросло в 10 разів проти торішніх показників, і ще майже 8 млрд грн спрямовується на закупівлю дронів. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду у Telegram, пише УНН.
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"У січні цього року виробництво безпілотників збільшилося в 10 разів порівняно з січнем 2024 року", - зазначив Шмигаль.
За 2023 та 2024 роки власне виробництво артилерії, за його даними, збільшилося втричі, бронетранспортерів - у 5 разів, протитанкової зброї - у 2 рази, боєприпасів - у 2,5 рази.
"При цьому ми зараз самі виробляємо близько третини від необхідної нам зброї. Завдання, яке ставить уряд перед собою, - це довести власне виробництво зброї щонайменше до половини від наявної нині потреби. Щоб реалізувати цю мету, ми цьогоріч виділили рекордну суму на модернізацію власного ОПК та закупівлю зброї", - вказав Шмигаль.
"Сьогодні уряд ухвалює рішення про виділення ще 7,9 млрд грн на закупівлю дронів. Ці кошти будуть перенаправлені Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації, яка здійснить необхідні закупівлі", - написав Шмигаль.
Як повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, Держспецзв'язку спрямовано утворений на початок року залишок коштів спеціального фонду державного бюджету в сумі 7 млрд 926 млн 278,076 тис. грн для закупівлі у 2025 році "спеціальної техніки та обладнання для сил безпеки і оборони України".
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