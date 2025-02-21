Україна збільшила виробництво дронів у 10 разів та виділяє ще майже 8 млрд на закупівлю

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 7746 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 41176 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 126903 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185735 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149720 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140455 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118249 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108412 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103054 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 145120 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 58939 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 71648 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 60083 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 74540 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 68824 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 145120 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 144101 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 277815 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 306613 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 242429 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 23051 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 63798 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 112585 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 135535 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117759 перегляди
Актуальне
Україна збільшила виробництво дронів у 10 разів та виділяє ще майже 8 млрд на закупівлю

Україна збільшила виробництво дронів у 10 разів та виділяє ще майже 8 млрд на закупівлю

Київ • УНН

 • 21669 перегляди

Виробництво безпілотників в Україні у січні зросло в 10 разів порівняно з минулим роком. Уряд виділяє додаткові 7,9 млрд грн на закупівлю дронів через Держспецзв'язку.

Уряд ставить перед собою завдання довести власне виробництво зброї щонайменше до половини від потреби, тоді як зараз ця цифра - близько третини. Виробництво безпілотників в Україні у січні зросло в 10 разів проти торішніх показників, і ще майже 8 млрд грн спрямовується на закупівлю дронів. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду у Telegram, пише УНН.

Деталі

"У січні цього року виробництво безпілотників збільшилося в 10 разів порівняно з січнем 2024 року", - зазначив Шмигаль.

За 2023 та 2024 роки власне виробництво артилерії, за його даними, збільшилося втричі, бронетранспортерів - у 5 разів, протитанкової зброї - у 2 рази, боєприпасів - у 2,5 рази. 

"При цьому ми зараз самі виробляємо близько третини від необхідної нам зброї. Завдання, яке ставить уряд перед собою, - це довести власне виробництво зброї щонайменше до половини від наявної нині потреби. Щоб реалізувати цю мету, ми цьогоріч виділили рекордну суму на модернізацію власного ОПК та закупівлю зброї", - вказав Шмигаль.

"Сьогодні уряд ухвалює рішення про виділення ще 7,9 млрд грн на закупівлю дронів. Ці кошти будуть перенаправлені Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації, яка здійснить необхідні закупівлі", - написав Шмигаль.

Як повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, Держспецзв'язку спрямовано утворений на початок року залишок коштів спеціального фонду державного бюджету в сумі 7 млрд 926 млн 278,076 тис. грн для закупівлі у 2025 році "спеціальної техніки та обладнання для сил безпеки і оборони України". 

Україна має дрони з дальністю 1800 км та розробляє перехоплювачі "шахедів" - Федоров02.12.24, 11:52 • 50169 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
ukrainaУкраїна
denys-shmyhalДенис Шмигаль
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБезпілотний літальний апарат

Звернутися з питань розміщення реклами