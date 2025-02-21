Україна збільшила виробництво дронів у 10 разів та виділяє ще майже 8 млрд на закупівлю

Уряд ставить перед собою завдання довести власне виробництво зброї щонайменше до половини від потреби, тоді як зараз ця цифра - близько третини. Виробництво безпілотників в Україні у січні зросло в 10 разів проти торішніх показників, і ще майже 8 млрд грн спрямовується на закупівлю дронів. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду у Telegram, пише УНН.

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"У січні цього року виробництво безпілотників збільшилося в 10 разів порівняно з січнем 2024 року", - зазначив Шмигаль.

За 2023 та 2024 роки власне виробництво артилерії, за його даними, збільшилося втричі, бронетранспортерів - у 5 разів, протитанкової зброї - у 2 рази, боєприпасів - у 2,5 рази.

"При цьому ми зараз самі виробляємо близько третини від необхідної нам зброї. Завдання, яке ставить уряд перед собою, - це довести власне виробництво зброї щонайменше до половини від наявної нині потреби. Щоб реалізувати цю мету, ми цьогоріч виділили рекордну суму на модернізацію власного ОПК та закупівлю зброї", - вказав Шмигаль.

"Сьогодні уряд ухвалює рішення про виділення ще 7,9 млрд грн на закупівлю дронів. Ці кошти будуть перенаправлені Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації, яка здійснить необхідні закупівлі", - написав Шмигаль.

Як повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, Держспецзв'язку спрямовано утворений на початок року залишок коштів спеціального фонду державного бюджету в сумі 7 млрд 926 млн 278,076 тис. грн для закупівлі у 2025 році "спеціальної техніки та обладнання для сил безпеки і оборони України".

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